Ermenistan, vize damgasındaki Ağrı Dağı görselini kaldırdı

Ermenistan’da hükümet, sınır geçişlerinde pasaport ve vize damgasında kullandığı Ağrı Dağı görselini kaldırmaya karar verdi.

Ermenistan hükümeti, Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinin başlamasıyla, bugün yaptığı açıklamada sınır geçişlerinde ve vize damgasında kullandığı Ağrı Dağı görselini artık kullanmayacağını duyurdu.

Karardan sonra, mühürlerde sadece sınır kapısı ile ilgili bilgilere yer alacak. “Ermenistan” ifadesi ise damgada yer almaya devam edecek. “Yaşam İçin Toprak” partisinin eş kurucusu Mesrop Arakelyan, Ağrı Dağı’nın Ermenistan açısından ulusal bir sembol niteliği taşıdığını, ancak coğrafi olarak Türkiye sınırları içinde yer aldığını ifade ederek, yeni uygulamanın gerekçesini sundu.

Bu adım, Ermenistan ile Türkiye arasındaki normalleşme sürecinin sürdüğü bir dönemde atıldı.

Agos