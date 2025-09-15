Ermenistan takımı, Avrupa Gazeteciler Futbol Şampiyonası’nın ilk şampiyonu oldu

Litvanya’nın Druskininkai kentinde düzenlenen Avrupa Gazeteciler Futbol Şampiyonası’nda Ermenistan gazetecilerden oluşan milli takım, finalde Ukrayna’yı 2:0 mağlup ederek turnuvanın ilk şampiyonu oldu.

Mediamax Genel Yayın Yönetmeni ve takım kaptanı Davit Alaverdyan, Factor.am’a verdiği demeçte turnuvaya 14 takımın katıldığını, bunlar arasında Gürcistan ve Azerbaycan ekiplerinin de bulunduğunu belirtti. Her iki takım da çeyrek finalde elendi. Ukrayna ikinci, Litvanya ise üçüncü sırada yer aldı.

