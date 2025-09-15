Ermenistan Rusya’ya şarap ihraç eden ülkeler arasında ilk 10’nda yer alıyor

Rusya bu yılın ilk yarısında yurtdışından şarap ithalatını üçte bir oranında azalttı.

“RIA Novosti” ulusal istatistik servislerine atıfta bulunarak bu bilgiyi aktardı.

Yurtdışı tedarikçilerin bu yılın ilk altı ayında Rus pazarında 304.5 milyon dolarlık şarap sattığı, geçen yılın aynı dönemindeki 433.8 milyon dolara kıyasla azalma yaşandığı belirtildi.

Kaynağa göre, Rus pazarına şarap satan en büyük on ülke arasında Litvanya (6.7 milyon dolar), İspanya (6.4 milyon dolar) ve Ermenistan (4.3 milyon dolar) da yer alıyor.

Hesaplamalara göre İtalya, tedariklerini üçte birden fazla azaltmasına rağmen yılın ilk yarısında 83.3 milyon dolarla en büyük ihracatçı olmaya devam etti. Gürcistan liderden biraz geride kaldı, ithalat yaklaşık üçte bir azalarak 72.8 milyon dolara ulaştı. Letonya sevkiyatları dörtte bir azaltarak 47.7 milyon dolara düşürerek ilk üçlüyü tamamladı.

ERMENİ HABER AJANSI