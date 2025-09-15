Barış gündeminin gerçek sahibi Ermenistan halkıdır

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, “Kapsamlı Güvenlik ve Direnç-2025” başlıklı uluslararası konferansın ikinci gününde yaptığı konuşmada, ülkede barış gündeminin esas yazarının bizzat halk olduğunu ifade etti. Paşinyan, bunun “barışın sosyalleştirilmesi” anlamına gelmediğini özellikle vurguladı.

Başbakan, kendi görevde bulunmasının da halkın barıştan yana iradesinin kanıtı olduğunu belirterek, siyasi ve entelektüel çevrelerde farklı görüşler olsa da toplumun büyük çoğunluğunun barış sürecini desteklediğini kaydetti. Paşinyan’a göre tarih boyunca Ermenistan’da söylemleri genellikle seçkinler belirlerken bugün tam tersine, halkın talep ettiği içerik siyaset sahnesine yansıtılıyor.

Konuşmasında, bin yıllık tarih boyunca halkın her zaman kendi barış anlayışına sahip olduğunu hatırlatan Paşinyan, 2021 seçimlerinin ardından izlenen politikaların da doğrudan seçim sürecinde halkla yapılan görüşmeler sonucunda şekillendiğini dile getirdi. Böylece, barış gündeminin toplumun iradesinden doğduğunu ve hükümetin istikrarının da bu iradeye dayandığını ifade etti.

ERMENİ HABER AJANSI