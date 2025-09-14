***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Azerbaycan’ın Hankendi şehrinde Ermeni asıllı bir şüphelinin silahlı saldırı girişiminin engellendiği açıklandı. Azerbaycan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hankendi sakini Ermeni asıllı Karen Avanesyan’ın (58), önceden ormanlık alanda gizlediği Kalaşnikov marka otomatik silahı, dolu 4 şarjörü ve 5 el bombasını alarak şehirde düzenlenen bir etkinliğe yaklaşmaya çalıştığı kaydedildi. Açıklamada, polis ekipleri tarafından durdurulmak istenen Avanesyan’ın 3 el bombası atıp silahla ateş açarak güvenlik güçlerine direndiği belirtildi. Saldırganın polislerin açtığı ateş sonucu yaralandığı ve gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, olayda bir polis memurunun da yaralandığı ifade edildi. Açıklamada, konuyla ilgili Başsavcılık ve Devlet Güvenlik Servisi tarafından soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi. Hürriyet Gazetesi