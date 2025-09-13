Ermeni okullarında öğrenci sayısında düşüş sürüyor

İşhan Erdinç

Ermeni okullarına bu yıl 421 yeni öğrenci kayıt yaptırdı. Geçtiğimiz yıl Ermeni okullarındaki öğrenci sayısı 2 bin 695 olurken, Ermeni okullarına yeni kayıt yaptıran öğrenci sayısı 429 olmuştu.

2025-2026 eğitim öğretim dönemi, 8 Eylül Pazartesi günü başladı. Öğrenciler, üç aylık yaz tatilinin sona ermesiyle ders başı yaptı.

Okulların eğitime başlamasıyla birlikte, Ermeni okullarındaki öğrenci sayıları da belli oldu. Okullardan edindiğimiz bilgilere göre, bu yıl Ermeni okullarında eğitim görecek öğrenci sayısı 2 bin 686. Öğrencilerin 2 bin 88’i anasınıf, ilkokul ve ortaokullarda; 598’i ise liselerde eğitim görecek.

Ermeni okullarına bu yıl 421 yeni öğrenci kayıt yaptırdı. Deprem güçlendirme çalışmaları nedeniyle eğitime ara veren Bomonti Mıhitaryan Okulu’ndaki öğrenciler ise, diğer Ermeni okullarına kayıt yaptırdı. Bomonti Mıhitaryan’da, anaokulu ve 8’inci sınıf harici 22 öğrenci bulunuyordu. Okulun bağlı olduğu Beyoğlu Surp Gazer Manastırı ve Mektebi Vakfı, 19 Ağustos’ta bir açıklama yapmış ve 16 öğrencinin Topkapı Levon Vartuhyan, Samatya Anarat Hığutyun, Pangaltı Mıhitaryan, Bezciyan, Ortaköy Tarkmançats ve Feriköy Merametçiyan okullarına kaydolduğunu; iki öğrencinin yurt dışına taşınacağını, bir öğrencinin özel okula ve üç öğrencinin de devlet okullarına kayıt yaptırdığını duyurmuştu.

Okullarda eğitim gören öğrenci sayılarında görülen azalma yıllardır sürüyor. Bunun yanı sıra Ermeni okullarında yeni öğrenci kayıt sayıları da azalıyor. 2021-2022 döneminde Ermeni okullarında 3 bin 16 öğrenci eğitim gördü. 2022-2023 döneminde ise bu sayı 2 bin 865’e düştü, 480 öğrenci Ermeni okullarına kayıt yaptırdı. 2023-2024’te Ermeni okullarında 2 bin 795 öğrenci eğitim görürken, 478 öğrenci Ermeni okullarına kayıt yaptırmıştı. Geçtiğimiz yıl ise Ermeni okullarındaki öğrenci sayısı 2 bin 695 olurken, Ermeni okullarına yeni kayıt yaptıran öğrenci sayısı 429 olmuştu.

Agos