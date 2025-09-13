Bütçe açığı olan okullar için sevgi sofraları sezonu başlıyor

Minas Koyuncu

Okulların açılmasıyla birlikte, bütçe açıkları da gündeme gelmeye başladı. 2025-2026 madağ (sevgi sofrası) sezonu da Sahakyan Okulu ile başlayacak. 28 Eylül’de düzenlenecek sevgi sofrası öncesi verilen yemekte Sahakyan’ın bütçe açığı 36 milyon 285 bin TL olarak açıklandı.

3 Eylül Çarşamba akşamı Samatya Surp Kevork Kilisesi bahçesinde vakıf yönetimi tarafından geleneksel sevgi sofrası ön yemeği düzenlendi. Kilise vakıf yöneticileri, Ruhani Kurul Başkanı Zaven Bıçakçıyan ve Rahip Kaspar Garabedyan’ın katıldığı yemekte Surp Kevork Kilisesi Vakfı Başkanı Nurhan Davulciyan bir konuşma yaptı.

Yeni ilkokul müdürü Karin Togaç ile yeni lise müdürü Alin Yücel ve yeni okul kurucu temsilcisi Serdar Kasapçılar’a görevlerinde başarılar dileyen Davulciyan, Sahakyan’a 30 bilgisayar bağışlayan AFAD Başkan Yardımcısı Tahir Bayraksoy’a teşekkür etti. Geçen yıl Madağ Tertip Heyeti başkanlığını yürüten Anto Kösedağ ve Kadim Biros’a da teşekkür eden Davulciyan, bu yılki bütçe açığını 36 milyon 285 bin TL olarak açıkladı. Sahakyan Okulu’nun geçtiğimiz yılki bütçe açığı 28 milyon TL idi.

Davulciyan, bütçenin denkleşeceğine inancının tam olduğunu söyledi.

Surp Kevork Kilisesi Vakfı Onursal Başkanı Melkon Karaköse, konuşmasında Sahakyan Lisesi’nden mezun olanların üniversite sınavlarında başarılı sonuçlar elde ettiğini belirtti. Karaköse, varlıklı vakıfların ihtiyaç sahibi tüm okullara destekte bulunması gerektiğini ifade etti.

Samatya Ermeni toplumunun tanınan isimlerinden Baron Nalbant, vakıfların Sahakyan’a destek olacağını ümit ettiğini belirtirken, Eski Cemaat Vakıfları Temsilcisi Prof. Dr. Toros Alcan, çocuklar için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini vurguladı.

Yemeğin kapanış konuşmasını Rahip Garabetyan yaptı ve gelen konuklara teşekkür etti.

Agos