Bakan Tekin’den ada turu

Beyazıt Şenbük

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin dün İstanbul’daydı. Yolcu motoruyla Büyükada’ya geçen, okul ziyaretlerinde öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen Tekin, deniz seyahati sırasında yolcularla birlikte çay simit keyfi yaptı…

İSTANBUL programı kapsamında Büyükada, Güngören ve Bakırköy’de okul ziyaretleri yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dün sabah erken saatlerde Bostancı İskelesi’nden kalkan yolcu motoruna bindi. Yolcularla sohbet edip onlara simit ikram etti. Büyükada’da önce Şehit Murat Yüksel İlkokulu’nda öğrencilerle ve öğretmenlerle bir araya gelen Bakan Tekin daha sonra Mimoza Anaokulu’na geçti. Burada minik öğrencilerle bahçeye fidan dikti, ailesi Etiyopya’daki savaştan kaçarak Türkiye’ye gelen 5 yaşındaki Rishu’nun Yeşil Vatan temalı boyama çalışmasına yardım etti.

EĞİTİMDE DEVRİM YAPTIK

Ziyaret ettiği okullarda öğretmenlerle de bir araya gelen Bakan Tekin’in, özetle şu açıklamaları yaptı: “Bizler kendi gençliğimizde, çocukluğumuzda çok kalabalık sınıflar, fiziki şartları çok kötü okullarda okuduk. Ama 2002’den itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde biz derslik başına düşen öğrenci sayılarını en uygun seviyelere çektik. Bunları ben söylemiyorum, OECD gibi uluslararası göstergeler söylüyor. Şu an Türkiye’de AK Parti iktidarında yapılan derslik sayısı Cumhuriyet’in ilanından 2002’ye kadar yapılan derslik sayısından daha fazla. O gün 500 bin civarında öğretmenimiz vardı şimdi 1 milyon 200 bin öğretmenimiz var. Her okulumuzda internet altyapısı var. 2002’den önce biz uluslararası raporlardaki yerimizden utanıyorduk. Ama şimdi o raporlarda Türkiye eğitimde devrim yapmış bir ülke olarak tanımlanıyor.

AYRIMCILIĞA KARŞI POLİTİKA

AK Parti iktidara gelirken bir konudan rahatsızdık. Diyorduk ki, Türkiye’de insanlar arasında ayrımcılık yapılıyor. Başörtülü-açık, Türk-Kürt gibi insanlara etnik ya da dini aidiyetinden dolayı ayrımcılık yapılıyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki, biz Müslüman Türk milletiyiz. Biz imparatorluk geleneğinden geliyoruz. Bu ülkede herkes insan onuruna, insan haysiyetine yakışır bir hayat sürmeli. Ve biz 2002’den itibaren sürekli bunun mücadelesini yaptık. Başörtülü insanların eğitim öğretim hakkından tutun, kamuda çalışma hürriyetine kadar… Azınlık okullarının yaşadığı problemlerin hepsini çözdük.”

Hürriyet Gazetesi