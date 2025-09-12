Yunanistan’da başrahip ve 5 kişi Bizans kalıntılarını çalmaktan yargılanacak

Başrahip ve diğer beş sanık, aralarında 17 Bizans ikonası ve 18. yüzyıla ait iki İncil’in de yer aldığı nadir eserleri satmaya çalıştıkları gerekçesiyle tutuklu yargılanacak.

Yunanistan’ın Mora Yarımadası’ndaki bir manastırın başrahibi, tarihi eser hırsızlığından suçlu bulundu.

Toplamda beş erkek ve bir kadından oluşan grup, suç örgütü kurmak ve yönetmek, örgüte katılmak, zimmete para geçirmek, eser beyan etmemek, tarihi eser bulundurmak ve kaçakçılık gibi ağır suçlardan yargılanıyor. Sanıklar, haklarındaki tüm suçlamaları reddetti.

Davanın kronolojisi

Yunan FBI’ı, topladığı kanıt ve bilgiler doğrultusunda pazartesi günü Mora Yarımadası’nın Kalavryta bölgesinde bir başrahip ve yardımcısını gözaltına aldı.

Haberlere göre rahip, 1737 ve 1761 yıllarına ait toplam 17 Bizans ikonası ile iki İncil için 200.000 euro (9 milyon 695 bin 853 TL) talep etmişti. Elde edilen bilgiler, en az bir ikona ve İncil’in Sparta bölgesinden çalındığını gösteriyor.

Başrahip ve yardımcısının tutuklanması, Yunan polisinin şafak vakti düzenlediği operasyonda, ikonaları satın almak isteyen bir kadın polis memurunun ortaya çıkmasıyla mümkün oldu.

Yunanistan Kültür Bakanlığı ise ele geçirilen eserlerin değerini belirlemek için inceleme başlattı.

