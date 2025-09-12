Glendale Belediyesi okullarda Batı Ermenicesi öğretimi olasılığını inceliyor

Glendale Birleşik Okul Bölgesi’nde birkaç yıldır iki dilli eğitim çerçevesinde Doğu Ermenicesi öğretimi yapılıyor. Şimdi Batı Ermenicesi öğretimi olasılığı tartışılıyor.

Amerika Ermeni Ulusal Komitesi ANCA’nın Glendale şubesi bunu “dil gelişimi ve toplumsal kimlik için dönüm noktası” olarak değerlendirdi.

Glendale Belediyesi toplumun görüşünü öğrenmek için anket başlattı. ANCA, sakinleri katılmaya ve bu programa desteklerini göstermeye çağırıyor.

“Ermeni dili programlarının Glendale okullarında yer bulması için uzun süre mücadele ettik ve yıllarca Doğu Ermenicesi gelişti. Ancak Batı Ermenicesi tüm dünyada tehlike altında” dedi ANCA Glendale Başkanı Lusin Petrosyan.

Glendale Belediyesi Sekreteri Dr. Suzi Abajyan toplum katılımının aciliyetini vurguladı: “Bu tür anketler küçük görünebilir, ama çoğunlukla belirleyici oluyor. Her cevap karar vericilere toplumun bu dili koruma konusunda ciddi olduğunu gösteriyor” dedi.

ERMENİ HABER AJANSI