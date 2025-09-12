Futbolcu Mkhitaryan’a “Gentleman Inter” ödülü

Ermenistan Milli Futbol Takımı eski kaptanı ve İtalya Inter Milan futbolcusu Henrikh Mkhitaryan’a “Inter’in Centilmeni” ödülü verildi.

Ermenistan Milli Futbol Takımı’nın eski kaptanı ve şu anda İtalya’da Inter Milan oyuncusu Henrikh Mkhitaryan, bu yılki “Gentleman Award” ödülünde “Gentleman Inter” ödülüne layık görüldü. Tören, bu yıl İtalya’nın Milano şehrindeki Scuola Militare Teuliè okulunda gerçekleşti ve çok sayıda davetli katıldı.

Inter Milan Kulübü tarafından “Gentleman Inter” veya genel adıyla “Gentleman Award”, İtalya’da fair play, sportmenlik, zarafet ve profesyonellik gibi değerlere sahip futbolcuları, teknik direktörleri ve yöneticileri onurlandırmak için 1996 yılından beri veriliyor.

Bu yıl 30. kez düzenlenen ödül töreninde ödülün Henrikh Mkhitaryan’a verilmesinin gerekçesi, “Mkhitaryan’ın saha içi ve saha dışındaki sportmenliği ve profesyonelliği” olarak belirtildi.

Öte yandan törende yöneticilere özel ödül verildi. 30. Yıl Özel Ödülü Giuseppe Marotta’nın, Kariyer Gentleman Ödülü Javier Zanetti’nin, Gentleman Serie A Ödülü Lautaro Martínez’in, Genç Yetenek Ödülü Carlos Augusto’nun, Sezonun En İyi Golü Ödülü ise Nicolò Barella’nın oldu.

Ödülünü alırken bir konuşma yapan Mkhitaryan, “Mutluyum ve bu benim için bir onur. Bana oy veren herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu ödül, benim kim olduğumu yansıtıyor. Ben böyle görünmeye çalışmıyorum, sadece kendim gibi davranıyorum. Belki bu benim karakterimle ilgilidir, ama bu benim söyleyeceğim şey değil” dedi.

Henrikh Mkhitaryan kimdir?

Henrikh Hamletoviç Mkhitaryan 21 Ocak 1989’da Yerevan’da dünyaya geldi. Mkhitaryan, profesyonel futbol kariyerine Ermenistan’ın Pyunik takımında başlamış ve Avrupa’da birçok kulüpte forma giyerek önemli başarılara imza attı. 10 kez “Ermenistan’da Yılın Futbolcusu” ödülüne layık görülen Mkhitaryan kariyeri boyunca takım arkadaşlarına, rakiplerine, hakemlere karşı gösterdiği saygılı yaklaşımıyla tanınıyor.

Agos