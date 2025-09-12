Ermeni foto muhabiri Ara Güler Müzesi’nde Robert Capa’nın Türkiye’deki en kapsamlı sergisi açıldı

Dünyaca ünlü Ermeni foto muhabiri Ara Güler (Aram Güleryan) Müzesi’nde Robert Capa Contemporary Photography Center iş birliğiyle düzenlenen “Gerçek En İyi Fotoğraftır” sergisi, Capa’nın savaş meydanlarından günlük hayata uzanan karelerini ve 1946 Türkiye yolculuğundan özel bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturuyor.

İstanbul’un merkezinde, 19. yüzyıl sonlarında eski bir bira fabrikası olarak inşa edilen Yapı Kredi Bomontiada’da yer alan Ara Güler Müzesi bugün çağdaş fotoğrafçılığın en önemli adreslerinden biri olarak öne çıkıyor.

Müzenin, Robert Capa Contemporary Photography Center iş birliği ve Liszt Enstitüsü – Macar Kültür Merkezi’nin destekleriyle hazırladığı, 20. yüzyılın en önemli foto muhabirlerinden Robert Capa’nın Türkiye’de bugüne dek yapılmış en kapsamlı seçkisinden oluşan “Robert Capa – Gerçek En İyi Fotoğraftır” sergisi 12 Eylül’de açıldı.

“Gerçek En İyi Fotoğraftır” sergisi adını Capa’nın yalın, direkt ve gerçekliğe dayalı fotoğraf felsefesini yansıtan bir sözünden alıyor. Sergide, Capa’nın meşhur kareleri yanı sıra 1946 yılında Türkiye’de çektiği 37 karelik özel bir seçkiye de yer veriliyor.

Bugün Robert Capa, yalnızca bir savaş muhabiri değil, aynı zamanda fotoğrafı ölümsüz bir sanat dalına dönüştüren öncülerden biri olarak anılıyor. Fotoğrafları, ölümün, yaşamın ve mücadelenin en yakın tanıklığını sunarak hâlâ izleyicilerin kalbine dokunuyor.

Capa Istvan Viragvölgyi Robert Capa Contemporary Photography Center direktörü Euronews Türkçe’ye yaptığı açıklamada: “Bu çift taraflı bir iş birliğiydi. Geçtiğimiz yıl Budapeşte’de Ara Güler’in bir sergisini ağırlamıştık. Bu Türkiye – Macaristan kültür yılının bir parçasıydı. Ve şimdi Budapeşte doğumlu Robert Capa, Ara Güler Müzesi’ne geri dönüyor. Yani bence bu gerçekten çok güzel, iki yönlü bir iş birliği.” dedi.

“Ara Güler ve Robert Capa, dünyaya bakış açıları ve değerleri açısından pek çok şeyi paylaşıyor. Bu yüzden çok iyi bir eşleşme olduğunu düşünüyorum. Ara Güler’in Macaristan’daki ilk büyük sergisi, ardından Robert Capa’nın Türkiye’de ve İstanbul’da gerçekleşen ilk büyük sergisi olması da gerçekten çok güzel bir denk düşme. Bunun için çok mutluyuz.” dedi.

Ara Güler arşivinden hayatın her alanından farklı insan manzaralarına odaklanan ‘On Life’ sergisi, 2024 Türkiye – Macaristan kültür yılı kapsamında Budapeşte Robert Capa Contemporary Photography Center’da gösterilmişti. Sergi, üç fotoğraf ustası, Robert Capa, Andre Kertesz ve Ara Güler’in fotoğrafları aynı çatı altındaydı.

Gerçek En İyi Fotoğraftır sergisi, Capa’nın 1932 yılında bir foto muhabiri olarak ilk profesyonel işi olan, Leon Trotsky’nin Kopenhag’da yaptığı konuşmayı belgelediği karesi ile başlayarak, 1954 yılındaki trajik ve erken ölümünün hemen öncesinde Hindiçin’de çektiği son fotoğraflar ile tamamlanan kapsamlı bir seçki sunuyor. Tarihi açıdan büyük önem taşıyan bir görsel arşiv niteliğindeki bu fotoğraflar bir bütün olarak bakıldığında Capa’nın görsel anlatım ustalığını göstermekle birlikte Endre Friedmann’dan Robert Capa’ya bir fotoğrafçı ve bir personanın doğuşu ve gelişimini gözler önüne seriyor.

Sergide ayrıca, Robert Capa’nın günümüzden 80 yıl önce, 1946’da Türkiye’ye yaptığı ziyaret sırasında çektiği fotoğraflardan oluşan 37 adet gümüş jelatin baskıya ayrılmış özel bir bölüm yer alıyor. ‘March of Time’ haber filmi serisi için Türkiye’yi tanıtan bir belgesel film yönetmekle görevlendirilen Capa’nın ziyareti boyunca, İstanbul’un günlük yaşamından Ankara’nın Modern mimarisine, kırsal manzaralardan portrelere uzanan çeşitli konuları fotoğrafladığı anlar izleyiciyle buluşuyor.

Kültür ve sanat alanında uzun soluklu pek çok sosyal sorumluluk platformu ve projesine destek veren Doğuş Grubu’nun 2016 yılında Ara Güler ile yaptığı iş birliği sonucunda 2018 yılında açılan Ara Güler Müzesi’nin yeni sergisi, 12 Eylül – 22 Mart 2026 tarihleri arasında, pazartesi günleri hariç Salı-Cumartesi 10.00-18.00, pazar günleri ise 12.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebilir.

ERMENİ HABER AJANSI