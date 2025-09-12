Aram Tigran Konservatuarı, 9 yıl sonra yeniden açılıyor

Dokuz yıl önce Diyarbakır Belediyesi’ne atanan kayyım tarafından kapatılan Aram Tigran Konservatuarı, tekrar açılıyor. Başvurular için son günler.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2010 yılında kurulan fakat 2016’da belediyeye atanan kayyım tarafından kapatılan Aram Tigran Konservatuarı’nı tekrar açıyor. Konservatuar, dokuz yıl aradan sonra Çand Amed Kültür ve Kongre Merkezi’nde yeniden aktif hale getirilerek sanatseverlere hizmet vermeye başlayacak. Konservatuarda tiyatro, müzik, çocuk müziği, edebiyat, resim ve sinema bölümleri yer alırken eğitim dili Kürtçe olacak. Konservatuar için 1 Eylül’de başlayan başvurular 12 Eylül’e kadar devam ediyor.

Başvuru sonuçları 20 Ekim’de açıklanacak, eğitime ise 27 Ekim’de başlanacak. Konservatuar çalışmalarına ilişkin bilgi veren müzik eğitmeni Ferhat Ertaş, “Konservatuarda kültür ve sanat eğitmenlerinin yetiştirilmesi ve bunların kendilerini yeni nesillere ulaştırmalarını istiyoruz. Edebiyat, resim, müzik, tiyatro ve sinema bölümlerinde eğitmenler yetiştirmek ve bu sanat dallarında kendilerini geliştirmek isteyen kişilerin eğitilmesini amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Nasıl başvurulacak?

Konservatuara başvurusu kabul edilip sanatsal değerlendirmeden geçen ve Kürtçe bilmeyenler, 1 yıl boyunca yalnızca Kürtçe eğitim alacak. Öğrenci seçme atölyeleri 13-19 Ekim tarihlerinde yapılacak. İl dışındaki yurttaşlar da 0412 502 90 18 numaralı telefon üzerinden başvuru yapabilecek. Tiyatro için başvuru yaşı 20-30, ders programı 2 yıl; müzik için başvuru yaşı 17-25, ders programı 4 yıl; çocuk müzik için başvuru yaşı 7-12, ders programı 6 yıl; edebiyat için başvuru yaşı 18-32, ders programı 2 yıl; resim için başvuru yaşı 17-30, ders programı 2 yıl; sinema için başvuru yaşı 18-30, ders programı ise 2 yıl olacak.

Արամ Տիգրան/Aram Tigran kimdir?

Kürt ve Ermeni müziğinin unutulmaz isimlerinden Aram Tigran, 1934’te Suriye’nin Kamışlo kentinde, 1915 Ermeni Soykırımı’ndan kaçan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Asıl adı Aram Melikyan olan sanatçı, çok küçük yaşlarda müziğe ilgi duydu ve ilk enstrümanı olan ud ile tanıştı.

Tigran, Kürt halk müziğini sahiplenen Ermeni kökenli bir sanatçı olarak tanındı. Kürtçe, Ermenice, Arapça, Süryanice ve Rumca gibi birçok dilde şarkılar söyleyerek farklı halklar arasında kültürel bir köprü kurdu. 2009 yılında Atina’da hayatını kaybeden sanatçının cenazesinin Diyarbakır’a defnedilmesi istenmiş, ancak bu talep dönemin hükümeti tarafından reddedilmişti. Tigran, vasiyetine rağmen Atina’da toprağa verildi.

Aram Tigran, halkların ortak hafızasında yer eden, sürgünün, acının ve umudun sesi olarak kabul edilen güçlü bir müzikal miras bıraktı.

ERMENİ HABER AJANSI