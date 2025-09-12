ABD Washington anlaşmalarının uygulanması için Ermenistan’a ilk taksit olarak 145 milyon dolar destek vermeyi planlıyor

Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan, ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya Bürosu Başkanı Brendan Henrehan başkanlığındaki heyeti kabul etti. Görüşmeye Ermenistan’daki ABD Büyükelçisi Christina Kvien de katıldı.

Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan’ın ofisinden verilen bilgiye göre, konukları karşılayan Başbakan Yardımcısı Washington’da 8 Ağustos’ta yapılan görüşmelerin sonuçlarıyla elde edilen anlaşmaları yüksek değerlendirdi ve ortak çabalarla Ermenistan Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanan anlayış muhtıraları çerçevesinde ikili ilişkilerin geliştirilmesinin mümkün olacağına dair umudunu dile getirdi.

Kaynağa göre taraflar bölgesel gelişmeleri ve iletişimin ablukadan kurtarılması olanaklarını ele aldılar, “Trump Yolu – Uluslararası Barış ve Refah İçin” projesinin önemine değindiler. Bu bağlamda ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya Bürosu Başkanı Brendan Henrehan şunları belirtti: “Kongre ile birlikte çalışarak Ermenistan’a 145 milyon ABD doları destek vermeyi planladığımızı duyurmaktan son derece mutluyum. Bu, ‘Trump Yolu – Uluslararası Barış ve Refah İçin’ projesinin ve 8 Ağustos’ta elde edilen ilgili anlaşmaların uygulanmasına yönelik finansmanın ilk taksiti olup, ticaret, altyapı, kritik maden tedarik zincirleri ve sınır ötesi güvenlik alanlarında yatırımlara destek verme yoluyla gerçekleştirilecektir.”

ERMENİ HABER AJANSI