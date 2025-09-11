Paşinyan: “Trump Rotası” projesi Ermenistan–ABD ikili gündeminin konusudur

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, parlamentoda hükümete yöneltilen soruları yanıtlarken, 8 Ağustos’ta Washington’da imzalanan “Trump Rotası” deklarasyonunun 4. maddesinde TRIPP projesinin Ermenistan–ABD gündeminde yer aldığının açıkça kaydedildiğini belirtti.

Paşinyan, iktidar partisinden milletvekili Arusyak Julhakyan’ın sorusu üzerine, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in son günlerde tekrar sözde “Zangezur Koridoru” ifadesini kullanmasının, Washington deklarasyonunda yer alan “Trump Rotası” tanımlamasıyla çeliştiğini söyledi.

“Objektif gerçek şudur ki, Ermenistan ve Azerbaycan Washington’da bir kez daha birbirlerinin toprak bütünlüğünü, egemenliğini, yargı yetkisini ve sınırların dokunulmazlığını tanıdı. Bundan çıkan sonuç, Ermenistan üzerinden geçecek hatların yalnızca Ermenistan’ın kararıyla var olabileceğidir. Bu hususta anlaşmalar da sağlandı” dedi.

Paşinyan, parlamentoda deklarasyonun imzalı kopyasını da göstererek, Ermenistan topraklarında TRIPP adlı altyapının kurulmasının kayda geçtiğini aktardı. “Ama bu bütün hikâye değil. Altında ABD Başkanının imzası var. Bu da yeterli değil; aynı zamanda Azerbaycan Cumhurbaşkanının da imzası var” ifadelerini kullandı.

Başbakan, Ermenistan ile ABD’nin, kendisi ve Trump’ın imzasıyla “Barış Kavşağı” projesinin geliştirilmesine ilişkin bir mutabakat zaptı imzaladığını hatırlattı. “Bu belgeyle ABD ve biz, projenin Ermenistan’ın toprak bütünlüğü, egemenliği ve sınırlarının dokunulmazlığı ilkesine dayanarak yürütüleceği konusunda uzlaştık. ABD de burada yatırım yapmaya ilgilidir. İşte bu objektif gerçekliktir, gerisi sübjektif algıdır” dedi.

Paşinyan ayrıca, Ermenistan’ın egemen topraklarında Aliyev’in bahsettiği adla herhangi bir altyapının olamayacağını vurguladı: “Ama şu ihtimali dışlamıyorum: Bu isim Azerbaycan’da öyle popüler hale gelmiştir ki, kendi topraklarından geçecek ve Trump Yolu’na bağlanacak herhangi bir hattı istedikleri adla anabilirler. Fakat bunun Ermenistan’ın egemen gündemiyle veya Washington’da varılan anlaşmalarla hiçbir ilgisi yoktur.”

ERMENİ HABER AJANSI