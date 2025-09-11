Mirzoyan: “Anlaşma imzalansa bile barış tamamen tesis edilmeyecek”

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, 10 Eylül’de parlamentoda hükümete yöneltilen soruları yanıtlarken, Azerbaycan’la barış anlaşmasının imzalanması halinde bile bunun sürecin sonlandığı ve barışın tam anlamıyla sağlandığı anlamına gelmeyeceğini ifade etti.

“Kimileri bunun sadece paraf, imza değil ya da ‘sadece kağıtlar’ olduğunu söylüyor, ama (ABD’de gerçekleşen) gelişme hem imzalanan metinler hem de liderlerin basına verdikleri beyanlar açısından son derece önemli bir olaydır. Barış tesis edilmiştir” dedi.

Buna rağmen hâlen çok sayıda sorun bulunduğunu vurgulayan Mirzoyan, “Bu yüzden söylüyoruz ki, ‘barış dediğimiz şey tam anlamıyla barış değildir’. Henüz yolun başındayız. Barış uzun bir süreçtir, özen, dikkat ve her belgeyle ilgili ihtiyat gerektirir. İki halk arasında uzun bir düşmanlık ve kan dökme tarihi var. Barış, dost halklar arasında değil, çatışma yaşamış halklar arasında tesis edilir.” ifadelerini kullandı.

Bakan, mevcut durumda tarafların birbirine ateş açmadığını, çatışma riskinin minimuma indiğini ve sıfıra doğru yöneldiğini belirtti. Ancak sorunların hâlâ çok olduğunu dile getirdi: “Esirler meselesinde nihai çözüm yok. Oysa Azerbaycan tüm esirleri serbest bırakmayı taahhüt etmişti.”

ERMENİ HABER AJANSI