Haydi Sezen’e Gidiyoruz

Orkun Ün

Dev bir senfoni orkestrası… Üstelik Grammy adayı Esin Aydıngöz yönetiminde. Sezen şarkılarını seslendirecek ünlü isimler. Ve aylardır ter döken, emek veren onlarca kişi.

Ünlü oyuncu ve şarkıcılardan oluşan yetenekli isimler 11 Ekim’de “Haydi Sezen’e Gidiyoruz” konserinde bir araya gelecek ve Sezen’in şarkılarını seslendirecek.

Mesela Müjde Uzman…

Müzik tutkunu Uzman.

80’lerden başlayan bir repertuvara hâkim, iyi bilirim.

O da çalışıyor bir süredir çünkü konserin hafızalara kazınacak isimlerinden biri olacak eminim!

Mesela Alya.

Sahnelerin yetenekli ismi Alya.

Dizi oyunculuğuna da girdi, biliyorsunuz. O da bir Sezen âşığı olarak sahnede olacak.

Feyyaz Şerifoğlu, Yılmaz Kunt gibi isimler de ekipte var.

Durum böyle olunca heyecan hem onlarda hem bizlerde var tabii. Konser, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda olacak.

Sonrasında da tekrarları yapılacak umarım!

Daha ne yapmaları lazım?

Derya Uluğ ve Asil Gök’e yaptılar.

Ece Seçkin ve eşi Çağrı Terlemez’e yaptılar.

Daha ne olması gerekiyor?

Bir ruh hastası son olarak Çağrı Terlemez’in bulunduğu mekâna gitmiş. Ona mesajlar atmış “Ensendeyim, peşindeyim” demiş. Üstelik başka şehirden gelmiş sırf onların yamacına girmek için.

Şimdi gözaltında ama yasa gereği serbest kalacak.

Yasa gereği belki içeri tıkamayacaksınız tamam ama hiç değilse akıl hastanesine falan sevk edin.

Çünkü normal değil bu davranışlar, bu hal ve hareketler.

Sen televizyonda gördüğün, radyoda dinlediğin, sosyal medyada karşına çıkan birine böylesine bağlanıp takıntı haline getiriyorsan her şeyi yaparsın, her şey beklenir böylelerinden.

Listeler şaşırtmıyor

Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud…

Orası da diğer platformlar gibi müziğin nabzını tutuyor. Mesela gördük ki bitmiyor rap merakı.

Onların listelerine de rap müzik damga vurdu. İndirilen şarkılar arasında ilk sırada Semicenk ve Sefo düeti yer aldı. En çok dinlenen şarkı ise şaşırtmadı ve Demet Akalın, Sefo düeti ‘Yerinde Dur’ zirveye yerleşti.

O şarkı zaten yaza damga vurdu bence.

Dinlenmenin dışında indirilmeye değer görülen şarkılar arsasında Edis, Norm Ender&Ebru Gündeş düeti, Aleyna Tilki gibi isimler var.

Aslında yaz başından yaz sonuna damga vuracak şarkıların ayak sesleri gelmişti. Özetle yazın en çok düetler dinlendi, en çok rap şarkılar sevildi.

Ama yaz şarkıları da yaz aşkları gibidir bir rüzgâr gibi gelir sonra hop unutulur gider yerlerine yenileri eklenir. Göreceğiz bakalım.

Bir kültür bitiyor

Kelebek’te bu pazar okuyacaksınız. Atatürk’ün terzisi, aslında bizlere onun mirası kepenk kapatıyor.

Hepimizin yakından tanıdığı Levon Kordonciyan dükkânı kapatma kararı aldı maalesef.

Ben bir süredir farkındaydım bu durumun. Anlatıyordu, isyan ediyordu.

Buna ne yol açtı?

İşin içinde hepimiz varız.

Mesela 3-5 kuruşa smokin işine giren alakasız markalar.

Mesela ucuz diye (ki ne yapalım) onlara yönelen bizler. Duyduğum kadarıyla belediyelerden falan gelen alakasız cezalar, baskılar, yıldırmalar.

“Artık yetti” dedi Kordonciyan ailesi.

Çok üzücü.

Beşiktaş’a çok üzülüyorum

Hafta sonu seyrettim.

Sonra sordum da birkaç kişiye, yalan yok.

Beşiktaş Belediyesi bir süredir sahipsiz.

Bakın daha yeni çöpe dönen sokakları görmüştük.

Şimdi de iddiaya göre topu eline başkan yardımcısı Cevdet Çalı almış.

Hangi mekâna, hangi iş insanına, hangi emekçiye sorsak iddiaları tüm onayların tek elden çıktığı.

Yahu böyle olmaz ki böyle yönetilmez ki belediye.

Özetle başkan ve işi bilen yardımcılarının yokluğu oradaki işleri tamamen bozdu.

Yapmayın bunu Beşiktaş’a.

Turistlerin mutlaka gelip gördüğü, eğlence hayatının kalbinin attığı, sayısız kaliteli restoranın, kafenin olduğu yere bunu yapmayın!

Belediyelerde kontrol bir kişinin eline bırakılmaz.

Yapmayın!

Esnafından halkına herkesin canı sıkkın ilçede.

Ay yıldız sevdam

Hafta sonunun etkisinden çıkamıyorum.

Önce voleybol ardından futbol. Kadın voleybolculara kızamıyorum ama futbolcu erkeklere çok kızıyorum.

Baksanıza aralarında kavga etmişler.

İspanya maçında sahadaki bir futbolcu Juventus’un en önemli isimlerinden birine mobbing uygulamış resmen.

Yetmemiş birkaç arkadaşını da örgütlemiş.

Yahu abilik nerede?

Takım arkadaşlığı nerede?

Dayanışma nerede?

Siz böyle yaparsanız bırakın İspanya’yı, San Marino falan da yener bizi.

Olan da bizlere olur.

Sizlere değil!

