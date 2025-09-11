Balıklı Rum Hastanesi’nin bahçesinde silahlı saldırı

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde Balıklı Rum Hastanesi’nin bahçesinde motosikletli iki kişi, husumetlilerine kurşun yağdırdı.

İstanbul’da hastane bahçesinde silahlı saldırı paniği yaşandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Zeytinburnu ilçesi Kazlıçeşme Mahallesi’nde bulunan Balıklı Rum Hastanesi’nin bahçesinde meydana geldi.

MOTOSİKLETLE GELİP ATEŞ AÇTILAR

Edinilen bilgiye göre; hastane bahçesine motosikletle gelen iki şüpheli, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet olduğu öne sürülen bir kişiye silahlı saldırı düzenledi. Şüpheliler ateş açtıktan sonra geldikleri motosiklet ile kaçtı.

BİR KİŞİ YARALANDI

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerin olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan bir kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

SALDIRGANLAR YAKALANDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması devam ederken saldırının ardından kaçan şüpheliler Beyoğlu’nda yakalandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği’nden olaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Açılan ateş sonucu S.G. isimli kişi kolundan yaralanmış olup, ateş açan şahıslar çalıntı olduğu tespit edilen motosikletle olay yerinden kaçmıştır. Yaralı S.G. hastanede tedavi altına alınırken, A.K. (çeşitli suçlardan 11 suç kaydı mevcut) ve Ş.D. isimli 2 saldırgan emniyet ekiplerimiz tarafından Beyoğlu’nda yakalanmıştır. Şahısların üst aramalarında, bir silah ve çok sayıda mermi ele geçirilmiştir.”

