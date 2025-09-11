ԱՐՍԷՆ ԳՈՎԱՆԻ ԴԱՄԲԱՆԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆԸ՝ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԱՆՈՒՆՈՎ

Այսօր հաւաքուած ենք Ս. Երրորդութիւն եկեղեցւոյ կամարներուն ներքեւ դէպի յաւերժութիւն ճամբելու համար Հայ տիպ ու տառի նուիրեալ սպասարկուն, Մեսրոպեան այբուբենի սիրատոչոր երկրպագուն, մեր Մեծասքանչին անխոնջ պահակը, հայ գրականութեան ու մամուլին անյաղթ կաղնին, Մխիթարեան երիցագոյն ու արժանաւոր Սան Ռոպէր Հատտէճեանը։ Ս. Երրորդութիւն եկեղեցին՝ որուն հարեւանութեամբ տարիներով ստեղծագործեց մեծ վարպետը, լեցուց էջեր ու էջեր, գրեց իր հիւթեղ յուշատետրերը, անաչառօրէն մեկնաբանեց օրուայ անցուդարձերը, պաշտպան կանգնեցաւ անիրաւուածներուն, լքուածներուն, անտեսուածներուն։ Պահապան հրեշտակի մը նման տէր կանգնեցաւ իր ազգին, իր ազգին զաւակներուն։ Եւ ո՞վ գիտէ ի՛նչ խոր զգացումներով տոգորուեցաւ, ի՛նչպիսի զգայնութիւններէ ներշնչուեցաւ, ամէն անգամ որ լսեց իր մերձաւոր եկեղեցւոյ զանգակատան ղօղանջները։ Եւ այսօր Ս. Երրորդութեան զանգակները իրենց տխուր յուզականութեամբ ու դանդաղ կշռոյթով այս հեղ կը հնչեն իրենց անզուգական հարեւանին համար։ Մենք գիտենք թէ այս մէկը վերջ մը չէ, լոկ անցում մը։ Ռոպէր Հատտէճեան երկրաւոր կեանքէն անցաւ դէպի երկնաւոր կեանք, որուն հեռանկարը հաւանաբար քանիցս իրեն աւետած էր Ս. Երրորդութեան եկեղեցւոյ կոչնակին սրտայոյզ կանչը։
Այո՛, վստահ գիտենք թէ իր ազնիւ հոգին այժմ երջանիկ է, քանի որ իր երկրաւոր առաքելութիւնը աւարտած ու միացած է իր յոյժ պաշտելի Տիրոջ, իր սիրեցեալ կողակցին ու ծնողներուն, իրեն ուղեկից գրչեղբայրներուն, որոնց բոլորին մասին երկա՜ր ու երկար խօսած ու պատմած էր մեզի։
Եւ մեզի՝ Մխիթարեանցիներուս համար ամէն բանէ վեր մասնաւոր իմաստ կը զգենու Ռոպէր Հատտէճեանի անունը, քանի որ ան էր հարազատ Մխիթարեանցի մը։ Մանուկ հասակէն Մխիթարեանի կնիքով դրոշմուած՝ Ռոպէր Հատտէճեան այդ կնիքը առ յաւէտ իր ճակտին վրայ կրեց հպարտութեամբ։ Ան շատ ու շատ սիրեց Մխիթարեանը։ Ո՛չ միայն խօսքով, այլ նաեւ սիրեց գործով ու արարքով։ Բառին բուն իմաստով ճշմարիտ սէր մըն էր իրենինը։ Հոգիով ու սրտով փարեցաւ իր վարժարանին ու Սանուց Միութեան, հոգ տարաւ անոնց։ Եւ ամէն առթիւ սրտագրաւ տողերով արտայայտեց իր սէրը իր վարժարանին ու միութեան նկատմամբ։ Իր ամէն մէկ խօսքին մէջ կարելի էր զգալ իր տածած անհուն սէրը Մխիթարեանի նկատմամբ։ Վկայ՝ իր սիրելի կրթօճախին մասին գրի առած իր յուշերն ու Մխիթարեան Սանուց Միութեան բերած իր անուրանալի ներդրումը։
Մեր Սանուց Միութեան սիւներէն էր Ռոպէր Հատտէճեան եւ հայ թատրոնը անոր շնորհիւ ապրեցաւ իր փառքի օրերը։ Նաեւ միութեան բեմէն իր կատարած ելոյթները մէյմէկ դասախօսութիւն էին։ Իր գրչին չափ ուժեղ էր իր բանաւոր խօսքը։ Տարիներով արտադրեց, արտադրեց ու անդադար արտադրեց։ Եւ այսպէս՝ ինք ալ իր կարգին իր անջնջելի դրոշմը թողուց ժամանակակից Իսթանպուլահայ մշակութային կեանքին վրայ։ Իսկ մենք այժմ կը մխիթարուինք իր թողած անգին ժառանգով՝ իր բազմակուտակ գրական վաստակով։
Երախտապարտ ենք իրեն։ Ու պատիւ մեզի։
Որպէս Մխիթարեան ընտանիք՝ խորապէս կը սգանք իր մահը, նամանաւանդ գիտնալով թէ անփոխարինելի է իր տեղը հայ գրականութեան անդաստանէն ներս եւ այդպիսին ալ պիտի մնայ։
Թո՛ղ Բարձրեալն Աստուծոյ ապահով ու ամուր ձեռքերուն մէջ այժմ խաղաղ հանգչի իր բարի հոգին։ Բայց վստահ եմ թէ հոն ալ հանգիստ պիտի չկենայ հայ գրականութեան ռահվիրան եւ ո՞վ գիտէ ինչե՜ր պիտի փիլիսոփայէ, ի՜նչ յուշատետրեր պիտի շարադրէ, ի՜նչ թատրերգութիւններ պիտի յօրինէ, նայելով դէպի վար՝ մեզի ու իր խոհուն նայուածքով թափանցելով մեր բոլորին հոգիներէն ու մտքերէն ներս։
