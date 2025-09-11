ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ ՑԱՒԱԿՑԱԳԻՐԸ՝ ՈՒՂՂԵԱԼ ՍԳԱԿԻՐ ՀԱՏՏԷՃԵԱՆ ԸՆՏԱՆԻՔԻՆ

Խոր ցաւով տեղեկացանք ազգիս արժանաւոր զաւակ Ռոպեր Հատտէճեանի մահուան մասին։ Յանուն Գերագոյն Հոգեւոր Խորհրդի եւ Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի միաբանութեան՝ Մեր վշտագին ցաւակցութիւններն ենք յղում հանգուցեալի ընտանիքին, գրչակից ընկերներին, մտերիմներին եւ ողջ պոլսահայ համայնքին։
Մեծ է ամէնքիս կորուստը։ Լուսահոգի Ռոպէր Հատտէճեանը կարեւոր ու ծանրակշիռ աւանդ ունի համազգային ու յատկապէս Պոլսահայ կեանքից ներս։ Բարեյիշատակ Տիար Հատտէճեանը իր իւրօրինակ հոգեկերտուածքով, ազգասէր եւ հայրենասէր նկարագրով ուրոյն տեղ էր գրաւում հայ մտաւորականութեան մէջ, վայելում էր ամէնքի սէրն ու յարգանքը՝ բազմամեայ աշխոյժ եւ բեղուն գործունէութեամբ կամրջելով նաեւ տարբեր սերունդների։ Իբրեւ մտաւորական՝ նա երբեք անմասն չմնաց ազգային ու հայրենական մեր կեանքը յուզող խնդիրներից եւ դժուարութիւններից, սրտցաւութեամբ մշտապէս բարձրաձայնեց մարտահրաւէրները եւ խորագիտութեամբ արծարծեց՝ նպաստելու համար վերջիններիս յաղթահարմանը։
Նշանակալից է հոգելոյս տիար Հատտէրեանի ներդրումը նաեւ Հայ մշակոյթի զարգացման գործում։ Լեզուի պերճանքով ու պատկերաւորութեամբ առանձնացող նրա թատերախաղերը, վէպերն ու յօդուածները, տարբեր պարբերականներում լոյս ընծայուած հրապարակախօսական նիւթերը դարձան մեր ժողովրդի ներաշխարհի, կեանքի ու ազգային ձգտումների ճշմարիտ արտացոլանքը։
Լուսահոգի տիար Ռոպէր Հատտէճեանի կենաց բարեզարդութիւն եղաւ ՄԱՐՄԱՐԱ օրաթերթի հետ անցած ճանապարհը։ Օրաթերթը տասնամեակներ շարունակ իր բովանդակութեամբ մարմնաւորեց իր խմբագրապետի գրական ճաշակը, պոլսահայ համայնքի նուիրեալի մտաց բարի արգասիքները։ Թերթի էջերից խմբագրականների եւ յօդուածների միջոցաւ հայութեանը մատուցուեցին ազգային ինքնութիւնը պայմանաւորող արժէքները, հոգեւոր կեանքը խթանող գիտելիքները, ջամբուեց սէրը ամէն ազգայինի նկատմամբ, որպէսզի երբեք չմոռացուի սեփական պատմութիւնը, չխամրի հայոց դիմագիծը, չընդհատուի հայրենիքի ու սփիւռքի կապը։
Ապրուած այս բովանդակալից ու հարուստ կեանքը արժանիօրէն գնահատուել է պետական, հասարակական ու գրական պարգեւներով։ Նա հաւատաւոր ու ազգանուէր ոգին գնահատուել է նաեւ Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի կողմից Հայոց եկեղեցու «Սուրբ Սահակ-Սուրբ Մեսրոպ» պատուոյ բարձր շքանշանով։
Շարունակութիւնը՝
