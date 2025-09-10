‘Yerli Yurtsuz’un Türkiye prömiyeri Altın Portakal’da

“Derik’te Kürtlerle büyüdük ama Ermeni olduğumuzu biliyorlardı. İstanbul’a geldik, bize kendi cemaatimizde ‘Kürt Ermeni’ dediler. Ermenistan’a gittim oradakiler de bize ‘Türk’ diyor.”

Rıza Oylum’un ilk uzun metraj belgesel filmi “Yerli Yurtsuz”, Türkiye prömiyerini 24 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında yapılan 62. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yapacak.

Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Sivil Düşün tarafından desteklenen, yapımcılığını Katadrom Yapım ve Seyyah Film’in yaptığı belgesel, 4. kuşak demir ustası olan Yervant Demirci’nin Mardin Derik’te başlayıp Ermenistan’da devam eden yaşamının izini sürüyor.

Belgeselin çekimleri; Mardin Derik, İstanbul Samatya ve Ermenistan Erivan’da yapıldı.

Demirci’nin Ermenice bilmeden, anadili Kürtçe olarak başlayan yaşamı, okulda öğrendiği Türkçeyle İstanbul Samatya’da devam ederken Ermenistan’a gitmek istediğinde bu kez Ermenice öğrenme mücadelesiyle devam ediyor.

Demirci göç ettiği yerlerde yaşadığı aidiyet problemini “Derik’te Kürtlerle büyüdük ama bizim Ermeni olduğumuzu biliyorlardı. İstanbul’a geldik, bize kendi cemaatimizde ‘Kürt Ermeni’ dediler. Ermenistan’a gittim oradakiler de bize ‘Türk’ diyor,” diye özetliyor.

Belgesel, Yervant Demirci’nin 2 ülke ve 3 şehirdeki yolculuğunda yaşadıklarını yansıtmayı amaçlıyor.

Filmin Künyesi

Yerli Yurtsuz

Yapımcı: Rıza Oylum, Murat Yıldırım

Yönetmen: Rıza Oylum

Kamera: Cem Yetiz, Neyfel Tak

Kurgu: Ali Möslemi

Özgün Müzik: Canset Özge Can

Süre:66 Dakika

