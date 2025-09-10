Nüfus krizi eğitimi de vurdu; Yunanistan’da yüzlerce okulda ders zili çalmayacak!

Yunanistan’da her yıl öğrenci açığı yüzünden yüzlerce okul kapatılıyor. Bu yıl kapanan okul sayısı hiç olmadığı kadar yüksek.

Bu yıl 11 Eylülde Yunanistan’da ülke genelinde 714 okulda ders zili çalmayacak. Bu, okulların yüzde 5,3’üne denk geliyor. Okullarının kapanmasının sebebi ise yeterli sayıda öğrenci bulunamaması. Kapatılan 714 okulun 674’ü anaokulu ve ilkokuldan oluşuyor. Yani kapanan okulların yaklaşık yüzde 95’i küçük çocukların eğitim gördüğü kurumlar.

En çok etkilenen kuzeydoğu bölgesi

Bu durumdan bütün ülke etkilense de öğrenci açığının en yüksek olduğu üç bölge öne çıkıyor: Türkiye sınırındaki Doğu Makedonya ile Trakya, Selanik’i de kapsayan Orta Makedonya ve Thessalia bölgesi.

Kapanan okulların yüzde 55’i bu üç bölgede yer alıyor. Bu bölgelerin ortak özelliği tarım ağırlıklı ve turizm açısından gelişmemiş olması. Atina ve çevresi ile dağlık bölgeler de bu durumdan ciddi bir biçimde etkileniyor.

eKathimerini’ye konuşan bir eğitim bakanlığı yetkilisine göre Yunanistan, demografik gelişmeler nedeniyle “kıyamete yakın bir durum” yaşıyor. 2018’den bu yana Yunanistan’da ilk ve orta okullardaki öğrenci sayısı yüzde 11’den fazla azaldı.

Azınlık okulları istisna

Yunanistan’da bir okulun kapanmaması için sınıf başına en az 15 öğrenci kaydı gerekiyor. Ancak küçük adalar ve dağ köyleri için istisna uygulanıyor. Örneğin Kiklad Adaları’ndan Sikinos’ta sadece birkaç çocuk olmasına rağmen okullar açık tutuluyor. Bir başka istisna da “azınlık okulları”.

Bunlar, özellikle Doğu Makedonya ve Trakya’da yaşayan Müslüman azınlığa hizmet veren okullar. Bu okullar tamamen değil, yalnızca geçici bir süre için kapatılıyor. Geçici kapatma kararı alındıktan sonra üç yıl bekleniyor, bu süre içinde öğrenci sayısı artmazsa okul kalıcı olarak kapanıyor.

Demografik kriz derinleşiyor

Okulların kapanmasına nüfusun hızla azalması neden oluyor. 2005’te 11,22 milyon olan ülke nüfus, 2021’de 10,48 milyona düştü. Yalnızca Girit Rodos, Kos, Mikonos ve Santorini’de nüfus artışı görüldü. Nüfus Atina ve Selanik gibi büyük şehirlerde bile düştü. Yunanistan’da doğum oranı da tarihinin en düşük seviyesine ulaştı. 2024’te sadece 69 bin 675 doğum gerçekleşti. Bu, 1932’den bu yana görülen en düşük rakam. Ölümler ise doğumlardan 58 bin 584 fazla oldu. Başka bir deyişle, ölümler doğumların neredeyse iki katı.

Teşvikler işe yaramıyor

Devletin sunduğu 2 bin 400–3 bin 500 Euro doğum yardımı ya da çocuklu ailelere vergi indirimi gibi cazip uygulamalar da durumu değiştiremiyor. Yüksek yaşam maliyetleri, düşük alım gücü ve konut sıkıntısı nedeniyle çocuk sahibi olmak giderek daha pahalı hale geliyor. Uzmanlar okulların kapatılmasının önümüzdeki yıllarda da devam edeceği öngörüsünde bulunuyor.

T24