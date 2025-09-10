Londra’da Ermenistan Tarih Müzesi ile British Museum arasında Anlayış Muhtırası imzalandı

Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Yardımcısı Alfred Koçaryan başkanlığındaki heyet, 7-10 Eylül tarihleri arasında Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı’na çalışma ziyareti gerçekleştiriyor.

Heyet içinde Ermenistan Tarih Müzesi Müdürü David Poğosyan, Y. Çarents adlı Edebiyat ve Sanat Müzesi Müdürü Syuzanna Hocamiryan ve Ermenistan Ulusal Resim Galerisi Müdürü Marina Hakobyan yer alıyor.

Ziyaret kapsamında Londra’da Ermenistan Tarih Müzesi ile British Museum arasında anlayış muhtırası imzalandı. Ermeni tarafından muhtırayı Ermenistan Tarih Müzesi Müdürü David Poğosyan, İngiliz tarafından ise British Museum Müdürü Nicholas Cullinan imzaladı.

Resmi törene Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakan Yardımcısı Alfred Koçaryan, Birleşik Krallık ve Kuzey İrlanda’daki Ermenistan Büyükelçisi Varuzhan Nersisyan, Ermenistan resmi heyeti üyeleri, British Museum bölüm yöneticileri ve davetli bilim insanları katıldı.

Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakan Yardımcısı Alfred Koçaryan yaptığı konuşmada, iki müze arasındaki kültürel ve mesleki diyalogun derinleşme imkanının önemini vurgulayarak, imzalanan belgenin işbirliği için yeni perspektifler getirdiğini belirtti.

Koçaryan’ın sözlerine göre, 2024 yılında Ermenistan Tarih Müzesi’nde British Museum ile ortaklaşa düzenlenen “Ana Tanrıçalık: Anahit’ten Meryem’e” sergisi, Ermenistan ve Birleşik Krallık arasındaki dinamik ve gelişen işbirliğinin kültürel gündeminin önemli noktalarından biri olup, gelecekteki işbirliğinin gelişimi için sağlam bir temel oluşturmaktadır.

ERMENİ HABER AJANSI