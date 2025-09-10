İranlı Büyükelçi: “Hiçbir koridor olmayacak”

İran’ın Ermenistan Büyükelçisi Mehdi Sobhanî, 9 Eylül’de parlamentoda gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede “koridor” oluşturulacağına dair iddiaları reddetti.

“Koridor” değil, yol

Sobhanî, ortada “koridor” olarak adlandırılabilecek bir şey bulunmadığını vurgulayarak, bunun sadece yol olduğunu ifade etti.

“Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış anlaşmasının metninde ve ABD’nin katılımıyla imzalanan bildirgede ‘koridor’ ifadesine dair herhangi bir atıf yoktur,” dedi.

İranlı diplomat, Ermenistan Parlamentosu’nu parlamentolar arası işbirliği konularını görüşmek amacıyla ziyaret ettiğini belirtti. Ayrıca, daha önce Ermenistan’a gelmiş olan İran Dışişleri Bakan Yardımcısının da bu işbirliği alanıyla ilgilendiğini kaydetti.

Sobhanî, tarafların ortak bir konsolosluk komisyonu kurmayı planladıklarını da açıkladı.

ERMENİ HABER AJANSI