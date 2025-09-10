Ermenistan’da turizm patlaması

Ermenistan Ekonomi Bakanı Gevorg Papoyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ülkenin turizm verilerini değerlendirdi.

Bakan Papoyan’ın paylaştığı istatistiklere göre bu yılın Ağustos ayında 334 bin 396 turist ziyaret etti. Geçen yılın aynı döneminde ülkemize 300 bin 919 turist gelmişti.

Böylece, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ziyaretçi sayısında 33 bin 477 artış yaşandı. Bu da %11.1’lik bir büyümeye işaret ediyor.

Papoyan ayrıca, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos 2025 aylarının, şimdiye kadar Ermenistan’a en çok turist girişinin kaydedildiği dönemler olduğunu vurguladı.

ERMENİ HABER AJANSI