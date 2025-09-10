Ermenistan, Afrikalı ortaklarıyla işbirliğini derinleştirmeye hazır

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın aktardığına göre, Ermenistan heyeti, Addis Ababa’da düzenlenen Afrika İkinci İklim Zirvesi’ne katıldı.

BM Biyoçeşitlilik Sözleşmesi Taraflar Konferansı’nın (COP17) Ermenistan müzakere heyeti başkanı ve Büyükelçi Mher Margaryan konuşmasında, Ermenistan’ın Afrika’daki ortaklarla işbirliğini derinleştirme kararlılığını vurguladı. Margaryan, biyolojik çeşitlilik alanındaki ortak zorluklara ve örtüşen çıkarlara dikkat çekti.

Ayrıca Margaryan, 2026’da yapılması planlanan COP17 başkanlığı çerçevesinde, hassas bölgelerin sorunlarını gündeme taşımak, kapsayıcı ortaklıkları teşvik etmek ve uluslararası finansal kaynakların harekete geçirilmesi yönünde adımlar atma konusunda Ermenistan’ın kararlı olduğunu ifade etti.

ERMENİ HABER AJANSI