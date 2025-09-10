Dünya Kupası elemelerinde Ermenistan’dan İrlanda’ya karşı zafer, F Grubu’nda ikincilik (Video)

Dünya Kupası eleme turlarının ikinci aşamasında Ermenistan milli takımı, Yerevan’daki Vazgen Sargsyan “Cumhuriyet” Stadyumu’nda İrlanda’yı 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Karşılaşmanın başında İrlanda öne geçme fırsatını yakalasa da Erik Piloyan topu çizgiden çıkardı. İlk yarının uzatma dakikalarında Ermenistan penaltı kazandı ve Eduard Spertsyan, kariyerinde ikinci kez İrlanda’ya gol atarak skoru açtı. İkinci yarının 50. dakikasında Hrant Leon-Ranos’un hızlı kontraatak sonucu kaydettiği golle fark ikiye çıktı. Ancak İrlandalı Evan Ferguson 56. dakikada attığı golle farkı bire indirse de mücadele 2-1 Ermenistan’ın üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla F Grubu’nda Portekiz iki galibiyetle 6 puanla liderliğini sürdürürken, Ermenistan 3 puanla ikinci sıraya yerleşti. Macaristan ve İrlanda ise birer puanla üçüncü ve dördüncü sırada bulunuyor. Elemelerin üçüncü turunda 11 Ekim’de Ermenistan deplasmanda Macaristan ile, Portekiz ise sahasında İrlanda ile karşılaşacak.

ERMENİ HABER AJANSI