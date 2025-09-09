Azerbaycan, Karabağ’da Dışişleri Bakanlığı binasının iç duvarındaki duvar resmini yok etti

Artsakh (Dağlık Karabağ) Turizm ve Kültürün Geliştirilmesi Ajansı, resmi Facebook hesabında yaptığı açıklamada, Azerbaycan işgal yönetiminin Stepanakert’teki Artsakh Dışişleri Bakanlığı binasının yıkımı sırasında önemli bir kültürel mirası yok ettiğini duyurdu.

Açıklamada, tarihî ve kültürel anıtlar listesine dâhil olan Dışişleri Bakanlığı binasının, Artsakh’ın Bağımsızlık Günü’nde yıkılmasının yalnızca bağımsızlık sembollerini ortadan kaldırma amacı taşımadığı, aynı zamanda Azerbaycan’ın Artsakh’ın kültürel mirasını yok etme, tahrif etme ve sahiplenme yönündeki sistematik politikasının bir parçası olduğu belirtildi.

Binanın iç duvarında bulunan, tanınmış ressam ve heykeltıraş Arnold Meliksetyan’a ait duvar resmi, yıkım sırasında tamamen yok edildi. Ajansa göre bu olay, yalnızca sanatsal değeri yüksek bir eserin kaybı değil, aynı zamanda Artsakh Ermenilerinin hafızasını ve kimliğini silmeye yönelik geniş çaplı politikanın bir parçasıdır.

Ajans, bu vandallığın sorumluluğunun sadece Azerbaycan’a ait olmadığını, aynı zamanda sessizliği ve hareketsizliğiyle uluslararası toplumun da kültürel soykırımı fiilen teşvik ettiğini vurguladı. Açıklamada ayrıca Ermenistan hükümetinin pasifliğine dikkat çekildi ve yetkililerin hem kendi vatandaşlarının haklarını, hem de Artsakh’ın kültürel mirasını uluslararası platformlarda savunma yükümlülüğü hatırlatıldı.

ERMENİ HABER AJANSI