Գրեց՝ ԱՐԻ ՀԱՏՏԷՃԵԱՆ
Գիտեմ որ շատ բան գրուեցաւ, կը գրուի եւ դեռ պիտի գրուի, – եւ անշուշտ պէտք է որ գրուի -, հօրս՝ Ռ. Հատտէճեանի մասին։ Որքա՜ն որ ալ խօսուի կամ գրուի իր լրագրութեան, խմբագրութեան, հայ լեզուի ու մշակոյթի հանդէպ իր անսասան սիրոյ ու ծառայութեան, բազմահազար ընթերցողներու եւ իր միջեւ ստեղծած այդ ամենօրեայ միասնութեան, 57 տարուան իր մրցանշային խմբագրապետութեան, ութսունի մօտ իր գիրքերու հրատարակութեան, Հայաստանի, Մայր Աթոռի ու Պոլսոյ Պատրիարքութեան բարձրագոյն մետայլներն ալ ներառեալ իր ստացած անհամար շքանշաններուն ու մրցանակներուն համար՝ ան միշտ արժանի պիտի ըլլայ աւելիին։
Իմ խօսքը ասոնց մասին պիտի չըլլայ։ Ես պիտի ըսեմ այն ինչ որ ինձմէ կամ եղբօրս՝ Այգէն զատ ոչ մէկը կրնայ ըսել։
Իմ հայրն էր ան։ Ան, մինչեւ իմ այս 70 անց տարիները, ինծի, իրեն նման մարդու մը զաւակը ըլլալու հպարտութիւնը ու հաճոյքը ապրեցուց։ Մանկութեանս այն տարիներէն սկսեալ զորս կրնամ յիշել, մինչեւ 6 Սեպտեմբեր 2025 առաւօտ ժամը 8.30, չէ պատահած որ ձայնը բարձրացնէ, զիս յանդիմանէ, սիրտս կոտրէ։ Իր այդ անոյշ ու մեղմ ձայնով, փիլիսոփայական ու խելացի իր ցուցմունք ու խրատներով միշտ մեր կողքին եղաւ։
Շատ սիրեց մեզ, վստահաբար մեր արժանացածէն շատ աւելին տուաւ մեզի թէ՛ բարոյապէս եւ թէ նիւթապէս։ Ամբողջ կեանք մը, որու ընթացքին եղաւ կատարեալ ու օրինակելի հայր մը։
Ինծի համար վերջացաւ որդի ըլլալու հանգրուանը, այլեւս միայն հայր եւ մեծ հայր եմ։
Միակ փափաք մը ունիմ միայն՝ կարենալ իմ հօր նման հայր մը ըլլալ զաւակներուս։
«Ա՜հ պէ հայրիկ…»
Դուն իմ սիրտը առաջին եւ վերջին անգամ կոտրեցիր, երբ այդ անիծեալ պահը հասաւ եւ դուն քու այդ պաշտելի ձեռքդ իմ ձեռքին մէջ փչեցիր քու վերջին շունչը։ Երանի՜ քիչ մը խիստ ըլլայիր, յանդիմանէիր, հալածէիր զիս, ինքզինքդ այդքան չսիրցնէիր… Թերեւս այսքան չէի արտասուեր քու ետեւէն։
