ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ՆԱԽԱԳԱՀ ԼԵՒՈՆ ՏԷՐ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆԻ ՑԱՒԱԿՑԱԳԻՐԸ

Խոր կսկիծով տեղեկացայ Պոլսոյ ՄԱՐՄԱՐԱ օրաթերթի երկարամեայ խմբագիր Ռոպէր Հատտէճեանի մահուան լուրին։ Մի անձնաւորութեան, որի ողջ կեանքը նուիրուած է եղել պոլսահայ գաղութի կենսունակութեան եւ կրթամշակութային աւանդոյթների պահպանման առաքելութեան։
Հատտէճեանի հետ հանդիպել եւ զրուցել եմ բազմիցս ու տպաւորուել նրա համեստութեամբ, խորագիտութեամբ ու նպատակասլացութեամբ։
Նրա մահուան առթիւ ցաւակցում եմ իր հարազատներին, մտերիմներին եւ ողջ պոլսահայութեանը։
https://www.facebook.com/photo?fbid=700954652964618&set=a.135021036224652
İlk yorum yapan siz olun