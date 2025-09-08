Van Akhtamar’da Surp Haç Yortusu için ayin

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve beraberindeki ruhaniler 7 Eylül Pazar günü Van Akhtamar adasındaki Surp Haç Kilisesi’nde ayin sundu, Patrik Maşalyan vaaz verdi. Ayine yurtiçi ve yurtdışından geniş katılım oldu. Akhtamar’daki kilisede Surp Haç Yortusu’ndan bir önceki pazar günü geleneksel olarak ayin yapılıyor. Ermeni Kilisesi ve toplumu yortuyu bu pazar kutlayacak.

Patrik Maşalyan 6 Eylül 2025 Cumartesi günü Iğdır’a hareket etti. Akşam saatlerinde Patrik Maşalyan ve beraberindekiler Van şehrine vardılar. Öncesinde, sabah uçuşuyla Peder Çınaryan, Kıdemli Peder Arabyan, diyakozlar ve yarı diyakozlar, diyakoz Harutyun Edvin Galibyan öncülüğünde Armaş Muganni Heyeti üyeleri bölgeye hareket etmişti.



7 Eylül Pazar sabahı Van’dan ve çevre şehirlerden gelen gruplar ayine katılmak için Akhtamar adasına doğru yola koyuldu. Ayine Büyük Britanya ve İrlanda Kıdemli Pederi Hovagim de katıldı.



Ayine Van Emniyet Müdürü Murat Mutlu ve Van Kültür ve Turizm Müdürü Abdurrahman Şahin katıldı. Dua öncesinde, Patrik Maşalyan, yortunun anlamı üzerine vaaz verdi.. Konuşmasının sonunda Patrik Maşalyan, Muganni Heyeti’ne, ayinin gerçekleşmesine destek verenlere, katılımcılara, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Van Valisi Ozan Balcı’ya teşekkür etti.



Ayinin sonunda, Ermeni Kilisesi’nin ve özellikle eski Akhtamar Katolikosluğu’nun ebediyete göç eden ruhanileri için hokehanist (Ayin-i Ruhanni) düzenlendi.

Surp Haç Katedrali’ni inşa eden Kral Gagik Ardzruni, mimar Peder Manuel, Akhtamar’da ana tahtta oturan Tüm Ermeniler Katolikosları ve Mesih yolunda ölen tüm inananlar anıldı.

Kilisede yapılan törenlerin ardından,Patrik önderliğindeki din insanlarından oluşan heyet ve katılımcılar avluya çıktı ve burada geleneksel “Antasdan” duası okundu dünyanın dört bir yanı barış temennisiyle kutsandı.



Patrik Maşalyan ayrıca Van Valisi Ozan Balcı’ya Valilik binasında nezaket ziyaretinde bulundu.

