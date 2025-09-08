ՑԱՒԱԿՑԱԳՐԵՐ ՄԵՐ ԽՄԲԱԳՐԱՊԵՏ ՌՈՊԷՐ ՀԱՏՏԷՃԵԱՆԻ ՄԱՀՈՒԱՆ ԱՌԹԻՒ

Պր. Արի Հատտէճեան եւ ընտանիք
Նոր Մարմարայի խմբագրական կազմ եւ աշխատակազմ
Պոլիս, Թուրքիա
Սգակիր բարեկամներ եւ գործակիցներ,
«Ես տակաւին չկշտացայ հայ մամուլէն»։
Իւրաքանչիւր Պոլիս այցելութեանս միշտ ալ ուզեցի այցելել «Նոր Մարմարա»ի գրասենեակ եւ հանդիպիլ Պր. Ռոպէրի հետ։ Եթէ մէկ կողմէ շատ հաճելի զրուցակից էր, բայց նոյնքան նաեւ գիտակ՝ որ հայ գրականութեան ու մամուլի մեծ վաստակ շալկած էր իր համակ կեանքին մէջ։ Չէր զլանար այդ վաստակը բաժնեկցելու ինծի հետ։
Եւ իմ այցելութիւններու մէկուն ընթացքին՝ մեղմ ժպիտ մը դէմքին, ան ըսաւ. «Ես տակաւին չկշտացայ հայ մամուլէն»։
Բայց ինչպէս կշտանար Պրն. Ռոպէր, երբ անխոնջ սպասարկող մըն էր հայ մամուլին, երբեք չդադրեցաւ գրելէ ու իր մտածում-մտահոգութիւնները եւ վերլուծումները դնել հայ հաւաքականութիւններու համար եւ աշխարհով մէկտեղ։ Նուիրեալ մը որ յոգնիլ չէր գիտեր, քանի կը հաւատար Մայրենի լեզուի պահպանումին, հայ գիրի ու գրականութեան հարստութեան ու տակաւին հայ մշակոյթի կենսունակութեանը։
Այս իմաստով, ան իր կեանքի ընթացքին եղաւ ջատագով մը հայու ազգային-մշակութային արժէքներու պահպանութեան եւ գործեց անոնց զարգացումին եւ յառաջխաղացքին համար։
Պոլսահայ գաղութը մասնաւորապէս եւ հայկական իրականութիւնները ընդհանրապէս, կորսնցուցին հայ գիրի ու գրականութեան եւ մամուլի արժանաւոր նուիրեալ մը, որ սատարեց «արժէք»ներու բարձր գիտակցութեան մինչեւ իր վերջին շունչը՝ այնքան որ ան «չկշտացաւ» սատարելէ այդ նոյն արժէքները։
Յուզուած ենք Պրն. Ռոպէրի մեկնումով։ Բայց փառք կուտանք Աստուծոյ եւ շնորհակալ ենք Պրն Ռոպէրի ապրած նուիրական եւ օրինակելի կեանքի համար։ Կեանք մը նուիրումի եւ ծառայութեան՝ հայուն ազգային արժէքներուն եւ անոնց գիտակցութեանը համար։
Յարգանք Պրն. Ռոպէրի ապրած նուիրական կեանքին համար։ Աստուածաշունչի համարը ձեզի եւ մեր բոլորին համար մխիթարական մեծ վկայութիւնն է։ Պրն Ռոպէր՝ «Բարի պատերազմը պատերազմեցար, ընթացքը կատարեցիր եւ հաւատքը պահեցիր»։
Աշխարհագրականօրէն հեռու՝ բայց սրտով եւ հոգիով ձեր բոլորին հետ եմ։ Կը կիսեմ ձեր ցաւը եւ կը հայցեմ Սուրբ Հոգիին մխիթարութիւնը։
Յարգանքով եւ ցաւակցօրէն՝
ԴՈԿՏ. ՀՐԱՅՐ ՃԷՊԷՃԵԱՆ
(Ընդհանուր Քարտուղար Արաբական Ծոցի Աստուածաշունչի Ընկերութիւն, – Քուէյթ, Սեպտեմբեր 7, 2025)
