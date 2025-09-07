Van’da 1100 yıllık Akdamar Kilisesi’nde 13’üncü ayin yapıldı

Van’ın tarihi Akdamar Adası’ndaki 1100 yıllık Akdamar Kilisesi’nde Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan’ın başkanlığında özel bir ayin düzenlendi. Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda katılımcının yer aldığı yaklaşık 2 saat süren ayinde, geçmiş yad edilirken barış ve kardeşlik mesajları verildi. Ayine Van Kültür ve Turizm Müdürü Abdurrahman Şahin ile Van Emniyet Müdürü Murat Mutlu da katıldı. Patriğin açıklamalarında, duaların barış ve huzurun simgesi olacağı vurgulandı. Van’ın Akdamar Adasındaki 1100 yıllık Akdamar Kilisesi’ndeki ayinin başkanlığını Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan yaptı. Ayini ise Episkopos Hovagim Manukyan yönetti. Ayine yurt içi ve yurt dışından gelen çok sayıda kişi ile Van Kültür ve Turizm Müdürü Abdurrahman Şahin ve Van Emniyet Müdürü Murat Mutlu katıldı. Yaklaşık 2 saat süren ayin sonrası Maşalyan açıklamalarda bulundu. Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, “Allah’ın izniyle barış ve huzur içinde geldiğimiz yerlere döneceğiz. Dünyanın her köşesinden hacılar geldiler. ABD, İngiltere ve Avrupa’da, Anadolu’nun çeşitli yerlerinden, İstanbul’dan ve özellikle Ermenistan’dan gelenlerle bugünü kutladık. 1100 senelik Akdamar Kilisesi’nde hem geçmişimizi yad ettik, bugünümüz için şükrettik tanrıya. Şimdi de evlerimize dönüyoruz. Bize bu imkanı sağlayan devlet yetkililerine, müze sorumlularına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ettiğimiz dualarla inşallah barış gökten inercesine insanların üstüne iner. Bu yörenin çok çeken insanları, geçmişin trajik derslerinden yol alarak barış ve kardeşliği gerçekleştirirler. Bizim duamız bu” dedi. Milliyet Gazetesi