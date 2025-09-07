Bin yıl sonra ilk kez oluyor! Vatikan’da internet çağının ilk ‘azizi’ için hazırlık

1991 yılında dünyaya gelen Carlo Acutis’in ailesi dini açıdan çok bağlı değildi. Ancak Carlo küçük yaşlardan itibaren Katolik inancına ilgi göstermeye başladı, düzenli olarak ayinlere katıldı ve her gün dua etti.

Genç yaşta teknolojiye merak salan Carlo, Katolik kurumları için internet siteleri tasarladı. Bunlardan biri, kilisenin kabul ettiği mucizeleri sınıflandırmaya adanmıştı.

15 YAŞINDA LÖSEMİYE YENİLDİ

2006’da henüz 15 yaşındayken lösemiye yenik düşen Carlo’nun cenazesine, yaşamı boyunca yardım ettiği yüzlerce insan katıldı. Onun adına dualar edilmeye başlanınca Katolik Kilisesi kısa süre sonra hayatını incelemeye aldı.

Acutis’in naaşı daha sonra mezarından çıkarılarak Assisi kentine taşındı. Günlük kıyafetleri olan kot pantolon, spor ayakkabı ve mont giydirilen bedeni, Santa Maria Maggiore Kilisesi’nde cam bir bölmenin ardında sergilenmeye başlandı. Bugün her yıl yüz binlerce kişi Carlo’nun naaşını ziyaret ediyor.

KİŞİSEL EŞYALARI RELİK OLDU

Annesi, Carlo’nun kişisel eşyalarını kiliseye bağışladı. Yatağından bir tahta parçası, kazak ve çarşafından kesitler Roma’daki bir şapelde muhafaza altına alındı. Saç telleri ise dünyanın farklı kiliselerine dağıtıldı. Her ne kadar bazı Katolikler bu tür reliklere bağlılığı “alışılmadık” bulsa da, bunun gençleri inanca çektiği konusunda hemfikirler.

İKİ MUCİZE ONAYLANDI

Vatikan, Carlo’nun ölümünden sonra onun adına edilen dualar sayesinde iki mucizenin gerçekleştiğini kabul etti: Brezilyalı bir çocuğun pankreas hastalığından iyileşmesi ve Floransalı bir öğrencinin beyin kanamasından kurtulması.

Bu gelişmeler, Carlo’nun aziz ilan edilmesinin önünü açtı. Bugün, ölümünden 18 yıl sonra, Papa Vatikan’daki Aziz Petrus Meydanı’nda düzenlenecek törenle Carlo Acutis’i resmi olarak azizler arasına katacak.

