Akdamar Kilisesi’ndeki 13. ayin başladı

Ayine katılmak üzere kente gelen din adamları ile ziyaretçiler, Edremit ve Gevaş iskelelerinden teknelerle adaya götürüldü.

Din adamlarıyla adaya gelen Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, yardımcısı Rahip Kaspar Garabetyan ve Episkopos Hovagim Manukyan, ziyaretçilerle bir süre sohbet etti.

Katılımcıların mum yaktığı, dua ettiği ve ilahiler okuduğu ayine başkanlık eden Maşalyan, gazetecilere, her yıl Van Gölü’ndeki Akdamar Adası’nda bulunan kilisede ayin yaptıklarını söyledi.

Geldikleri yerlere barış ve huzur içinde döneceklerini belirten Maşalyan, şunları kaydetti:

“Buraya dünyanın her köşesinden, Amerika’dan, İngiltere’den, Avrupa’dan, Anadolu’nun farklı yerlerinden, İstanbul’dan ve özellikle Ermenistan’dan hacılar geldi. Bugünü kutladık. 1100 yıllık Akdamar Surp Haç Kilisesi’nde geçmişimizi yad ettik. Bugünümüz için şükrettik. Şimdi evlerimize dönüyoruz. Bize bu imkanı sağlayan devlet yetkililerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ettiğimiz dualarla barış gökten yeryüzüne, insanların üstüne iner inşallah. Bu yörenin çok çekmiş insanları, geçmişten ders alarak günümüzün barışını, kardeşliğini ve birliğini gerçekleştirirler, duamız bu.”

Konuşmanın ardından Maşalyan, ayine katılanlarla fotoğraf çektirdi.

Töreni, Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdurrahman Şahin, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu ve Van Müze Müdürü Bülent Demir de izledi.

Ayin için İstanbul’dan gelen Anjel Yanıkbaca, gazetecilere, Van Gölü’ndeki Akdamar Adası’nda bulunan kilisenin Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle ibadete açılmasını önemli bulduklarını söyledi.

Van’a ilk kez geldiklerini belirten Yanıkbaca, “Daha önce gelmek istiyorduk ama fırsatımız olmuyordu. Burayı çok beğendik. Organizasyon çok güzel. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.” dedi.

AA