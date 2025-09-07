83 Yaşındaki Anglikan kadın rahip Filistin eyleminde tekrar tutuklandı

83 yaşındaki Anglikan rahip Sue Parfitt, Londra’daki Filistin’e destek gösterisinde taşıdığı pankart nedeniyle Terörizm Yasası kapsamında yeniden tutuklandı. Parfitt’in elinde, “Soykırıma karşıyım. Palestine Action’ı destekliyorum” yazılı bir pankart bulunuyordu. İngiltere, İsrail’e silah sağlayan şirketlere yönelik eylemlerle gündeme gelen Palestine Action adlı grubu yasaklamıştı.

Gözaltına alınmadan önce açıklama yapan Parfitt, “Palestine Action bir terör örgütü değildir. Onlar sadece Filistinlilere karşı kullanılan silahlara zarar verdiler” dedi.

Parfitt, Bristol’de yaşayan ve yıllarını sosyal adalet mücadelesine adamış emekli bir Anglikan rahip. Hristiyan inancını “barış, adalet ve vicdan mücadelesi” üzerinden yorumlayan Parfitt, uzun yıllardır iklim krizi, nükleer silah karşıtlığı ve Filistin dayanışması konularında eylemlere katılıyor.

Parfitt, 2020’de iklim aktivistleriyle birlikte Extinction Rebellion eylemlerinde gözaltına alınmış; 2021’de ise bir nükleer silah üretim tesisini protesto ettiği için mahkeme önüne çıkarılmıştı. Son yıllarda ise Filistin yanlısı gösterilerde ön saflarda yer aldı.

Temmuz 2025’te İngiltere hükümeti, İsrail’e silah sağlayan şirketlere yönelik doğrudan eylemlerle gündeme gelen Palestine Action adlı grubu yasaklı örgüt ilan etti. Bu kararın ardından grup lehine her türlü destek açıklaması ve pankart, Terörizm Yasası kapsamında suç sayılmaya başlandı. Parfitt de bu yasa kapsamında daha önce birkaç kez gözaltına alınmış ve “80 yaşında birine terörist muamelesi yapılmasının şok edici olduğunu” söylemişti.

Son haftalarda Londra başta olmak üzere birçok şehirde yüzlerce kişi, Filistin dayanışma gösterilerinde tutuklandı. İnsan hakları örgütleri ve bazı siyasetçiler, bu uygulamaları ifade özgürlüğüne darbe olarak nitelendiriyor. Hükümet ise önlemleri ulusal güvenlik gerekçesiyle savunuyor.

Serbestiyet