Miyase İlknur yazdı : Kapadokya’nın tabutuna son çivi

Anlaşıldı AKP iktidarı Unesco Dünya Mirası Listesi’ne aldığı Kapadokya’yı bitirmeye ant içmiş.

2019 yılında çıkardıkları Kapadokya Alanı Kanunu ile yerel plan yapma yetkisi yerel yönetimler baypas edilerek ve sit alanı sınırlarını belirleme yetkisi tek başına cumhurbaşkanına verilerek tabuta ilk çivi çakıldı.

Sözüm ona Kapadokya’yı koruma amacıyla kurulan ve plan yapma yetkisi tanınan alan başkanlığının daha geçenlerde Ihlara Vadisi’nde cam seyir terası kurmak için 70 adet fore kazık çaktığını gazetemizde Öznur Oğraş’ın haberinden okumadık mı?

Yıllardır peribacalarını otel yapmak için oylum oylum oyulmasına seyirci kalan bakanlığın sit alanındaki Ihlara Vadisi’nde cam seyir terası kurması hangi akla hizmet anlamak mümkün değil.

Yetmedi geçen yıl turizm bakanından torpilli olduğu ayan beyan olan Niziplioğlu Holding, Selçuklu döneminden kalan en nadide eserlerden Sarıhan’ın tam karşısında ve üstelik de mera alanında, “Balon şeklinde otel yapacağım” diye çirkin mi çirkin bir projenin lansmanına başladı. Çingene bohçası gibi rengârenk balon şeklindeki bu oteli yapmak isteyen Niziplioğlu Holding’in ve o projeyi çizen mimarın vizyonuna söylenecek söz için argo sözlüğüne baktım, henüz icat edilmemiş.

Allah’tan bu çirkinliğe son anda izin çıkmadı. Ama Niziplioğlu Holding, “100 bin metrekarelik alan boş mu yatsın” diyerek proje tadiline gitti. Holding, “Madem balon otel olmuyor, o zaman salon salomonje bir otel yapayım” demiş olmalı ki devasa bir inşaat kütlesi güzelim tarihi Sarıhan’ın tam karşısında yükseliyor şimdi.

AKP’nin dilinden düşürmediği “ecdat yadigârı” listesine Sarıhan girememiş demek ki. Parsel bazında 9 katlı imar izni verdiğine göre…

Alan başkanlığı komisyonu tarafından kullanılan bir inisiyatif ile Ürgüp-Kayseri yolundaki tarihi Selçuklu Kervansarayı Sarıhan’ın tam karşısında 100 bin metrekareden büyük mera alanı, başkanlık tarafından “turizm tesis alanı”na çevrilerek imara açıldı.

Balon otelden vazgeçilerek, Kervansaray karşısına inşa edilmekte olan Uranüs Otel, alan başkanlığı onayı ile henüz bölge için onaylı bir plan da yokken nasıl olup da 9 katlı dev bir binaya izin alabiliyor?

Alan başkanlığının önce parsel bazında imar izni verdiği, daha sonra bu izni yasallaştırmak üzere hazırladığı çevre düzeni planında kolayca görülen otelin yeri, tarım alanlarının ortasındaki turuncu bir leke gibi duruyor.

Şehir Plancıları Odası’nın dava açarak durdurduğu çevre düzeni planının mahkeme süreci halen sürüyor. Odalar, başkanlık tarafından hazırlanan sözde koruma amaçlı planda, bu ve benzeri imtiyazlı otellere ve konutlara dikkat çekerek parsel bazında verilen abartılı emsallere ve asla yapı yapılmaması gereken yerlerin imara açılmasına tepki gösteriyor.

İstanbul’da Bizans surlarının tam karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kirvesi Mesut Toprak tarafından dikilen 16/9 kulelerini önemsemediniz. Surların kefere Bizanslılar tarafından yapılması nedeniyledir belki. Ama hiç olmazsa ecdadınızın yadigârı olan Sarıhan’a kıymayın efendiler.

Hem bu Niziplioğlu Holding’in torpili nereden geliyor anlamadım. Adam Kapadokya ile de kalmayıp gözünü Efes’e dikmiş. Umarım Efes harabelerinin tam karşısında da böyle 9 katlı otel falan dikmeye kalkmaz.

Cumhuriyet Gazetesi