6-7 Eylül açıklamaları: DBP, DEM Parti ve HDK’den ‘yüzleşme ve özür’ çağrısı

Artı Gerçek – İstanbul’da Rum ve Ermenilere dönük 6-7 Eylül 1955 tarihinde gerçekleşen katliam ve yağmanın üzerinden 70 yıl geçti.

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), pogromun yıl dönümüne dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

DBP: TAZMİNAT VE ÖZÜR İÇİN ADIM ATILMALI

6-7 Eylül’ü ‘bir utanç tablosu olarak’ nitelendiren DBP açıklamasında şunlar belirtildi:

“6-7 Eylül Pogromu tarihe geçen kara bir lekedir. 6-7 Eylül 1955 tarihinde Rumlar, Ermeniler başta olmak üzere Hıristiyan ve Musevi yurttaşları hedef alan sistematik pogromun üzerinden 70 yıl geçti. Toplumsal linç ve yağma, ülke hafızasında bir utanç tablosu olarak yerini almıştır.

Tarihe kara bir leke olarak geçen pogromda ibadet yerleri yağmalanmış, ev ve iş yerleri yakılmış, din adamları darp edilmiş, birçok kişi öldürülmüş ve binlerce kişi ülke dışına çıkmak zorunda kalmıştır. İttihat ve Terakki Partisi’nden miras kalan pogrom kültürü, 6-7 Eylül olaylarında bir kez daha tezahür etmiş, halklar ve inançlar arasındaki kutuplaşmayı derinleştirmiştir. Bu kıyım, tekçi ve otoriter bir anlayışın çok kimlikli coğrafyada tek bir kimliği hâkim kılma amacına hizmet etmiştir.

Cumhuriyet tarihinde birçok katliamda olduğu gibi 6-7 Eylül Pogromu’nda da iktidarlar sorumluluk almaktan uzak durmuş, failleri yargılamak yerine korumuş ve hatta ödüllendirmiştir. Birçok kere çağrıda bulunulmasına rağmen AKP iktidarı da seleflerinin izinden gitmiş ve bu tarihsel hakikatle yüzleşmekten imtina etmiştir. Demokrasi, adalet ve eşit yurttaşlığın gereklerinden biri olarak bu tür katliamlarla yüzleşilmesi, tazminat veya özür için adım atılması gerektiğini vurguluyoruz.

Pogromda yitirdiğimiz tüm yurttaşları saygıyla yad ediyor, utanç tablosunun altına imza atan karanlık zihniyeti bir kez daha lanetliyoruz. Halklar ve inançların bu topraklarda eşit ve özgürce yaşaması için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.”

DEM PARTİ: YÜZLEŞME ZORUNLUDUR

DEM Parti ise yaşamını yitirenleri andığı açıklamasında şunları kaydetti:

“İstanbul, İzmir ve birçok şehirde yaşayan Rumlar ve Ermeniler başta olmak üzere Hristiyan ve Musevi yurttaşlarımıza yönelik gerçekleştirilen 6-7 Eylül pogromunun üzerinden 70 yıl geçti. Unutmuyoruz, pogromda yaşamını yitiren yurttaşlarımızı saygıyla anıyoruz.

Toplumsal barışın sağlanabilmesi için bu coğrafyada yaşanan katliamlarla hakiki bir yüzleşme zorunludur. Her inanç ve kimliğin özgür ve eşit bir şekilde yaşaması için demokratik toplum mücadelemizi sürdüreceğiz.”

HDK: EN BÜYÜK UTANÇLARDAN BİRİ

HDK de şu açıklamayı yaptı:

“6-7 Eylül 1955’te İstanbul’da azınlıklara yönelik gerçekleştirilen pogrom, bu topraklarda devlet eliyle örgütlenen en büyük utançlardan biridir. Halkların Demokratik Kongresi olarak, bu kara günü unutmadığımızı ve halkların eşit, özgür, kardeşçe yaşam mücadelesini sürdürdüğümüzü bir kez daha vurguluyoruz.” (HABER MERKEZİ)

Artı Gerçek