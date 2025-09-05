Minchin’in yeni sergisi Zeyrek Çinili Hamam’da

Fransız sanatçı Juliette Minchin’in ülkemizdeki ilk kişisel sergisi Zeyrek Çinili Hamam’da açılıyor.

Zeyrek Çinili Hamam, Fransız sanatçı Juliette Minchin’in Where the River Burns başlıklı mekâna özgü kişisel sergisini sunuyor.

Anlam de Coster küratörlüğünde gerçekleşen ve Minchin’in İstanbul’daki ilk sergisi olan sergi, 16. yüzyıldan kalma hamam yapısının yakın zamanda gün yüzüne çıkarılan Bizans Sarnıcı ile soğukluk bölümlerine yayılıyor. De Coster’ın davetiyle Minchin, hamamın mimari belleği ve zamana direnen ritüelleriyle diyalog kuran yeni bir proje üretti. Balmumu, kalay ve kâğıt gibi malzemelerin dönüşümüne dayanan bu çalışma; arınma, kehanet ve bakım temalarını merkeze alıyor. 19 Eylül’de açılacak sergi 18 Ocak 2026 tarihine değin ziyaret edilebilecek.

