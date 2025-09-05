İklim Tamkan’ın yeniden yorumladığı “Élégie” yayımlandı!

Piyanist, klavsen sanatçısı ve besteci İklim Tamkan, Ermeni besteci Arno Babajanian’ın “Élégie” adlı eserini yeniden yorumladı. Klibi İstanbul Beşiktaş’taki Surp Asdvadzadzin Ermeni Kilisesi’nde çekilen eser, bugün dinleyicilerle buluştu.

Arno Babajanian’ın dostu Aram Khachaturian’ın anısına ve 18. yüzyıl Ermeni ozanı Sayat Nova’nın “Kani Vourjan Im” adlı halk ezgisi üzerine bestelediği bu lirik piyano eseri, İklim Tamkan tarafından yeniden yorumlandı.

İklim Tamkan, bugün yayımlanan eseri için, “Bu eser, müziğin diliyle hoşgörünün, barışın ve bir arada yaşamanın zenginliğini; geçmişin acılarıyla yüzleşmenin asil cesaretini dile getirmektedir. Bu kayıt, barış uğruna emek vermiş, iz bırakmış ve hatıraları ebediyen yaşayanların aziz hatıralarına ithaf edilmiştir” dedi.

T24