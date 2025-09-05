İklim Tamkan, Babajanian’ın “Élégie”sini yorumladı

Piyanist, klavsen sanatçısı ve besteci İklim Tamkan, Ermeni besteci Arno Babajanian’ın “Élégie” isimli eserini yorumladı. Eserin klibi ise İstanbul Beşiktaş Surp Asdvadzadzin Ermeni Kilisesi’nde çekildi.

Ermeni besteci Arno Babajanian’ın dostu Aram Khachaturian’ın anısına ve 18. yüzyılın büyük Ermeni ozanı Sayat Nova’nın “Kani vour jan im” adlı halk ezgisi üzerine inşa ederek bestelediği “Élégie” adlı eseri güncel bir yorumla yeniden dinleyicilerle buluştu.

Piyanist, klavsen sanatçısı ve besteci Arno Babajania, Babajanian’ın, kayıp duygusu ve direnci aynı anda barındıran “Élégie”yi Iklim Tamkan Productions etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınladı. Eserin klibi ise İstanbul Beşiktaş Surp Asdvadzadzin Ermeni Kilisesi’nde çekildi.

Arno Babajanian’ın melodilerinde vaktiyle susturulmuş, yüzyılın derin acılarından süzülüp gelen bir sesin yankısı dolaşır. Babajanian’ın “Élégie”si, geçmişin susturulmuş seslerini bugüne taşıyan bir ağıt. Sayat Nova’nın halk ezgilerinden beslenen bu eser, Aram Khachaturian’ın anısına adanırken aynı zamanda bir toplumsal belleğin ifadesine dönüşüyor. Tamkan, kaydın yayımlanmasını şu sözlerle dile getiriyor: “Bu eser, müziğin diliyle hoşgörünün, barışın ve bir arada yaşamanın zenginliğini; geçmişin acılarıyla yüzleşmenin asil cesaretini dile getirmektedir. Bu kayıt, barış uğruna emek vermiş, iz bırakmış ve hatıraları ebediyen yaşayanların aziz hatıralarına ithaf edilmiştir.”

Kaydın kapak fotoğrafı Tovmasyan’ın evinden

Onlarca yıldır bu eseri yalnızca değerli bir piyanist olan oğlunun yorumundan dinleyen yazar Takuhi Tovmasyan, yıllar sonra aynı eseri evinin konuğu olan piyanist İklim Tamkan’dan dinlediğinde yorumundan derinden etkilendi. Tamkan’ın yorumuyla yeniden duyulan eser, ailenin belleğinde derin bir ortaklık yarattı. Kaydın kapak fotoğrafı da bu yolculuğun yaşandığı Tovmasyan’ın evinde, kalabalık bir aile sofrasında çekilmiş bir fotoğraf. Dayanışmayı, hafızayı ve birlikte yaşamı simgeleyen bu kare, müziğin görsel bir hafıza parçası olarak seçildi.

Agos