Girit Adası’ndaki Ermeni kilisesi bahçesinde UNESCO’daki Ermeni maddi ve manevi kültürel mirasına adanan sergi açıldı

Yunanistan’daki Ermenistan Büyükelçiliği’nin girişimiyle Girit Adası’ndaki Surp Hovhannes Karapet Kilisesi bahçesinde UNESCO’daki Ermeni maddi ve manevi kültürel mirasına adanan sergi açıldı.

Bu konuda Yunanistan’daki Ermenistan Büyükelçiliği bir açıklama yayınladı.

Serginin açılışına Yunanistan’daki Ermenistan Büyükelçisi Tigran Mkrtçyan, Surp Hovhannes Karapet Kilisesi müfettişi Başpiskopos Yeznik Petrosyan, Ermeni Apostolik Kilisesi Romanya ve Bulgaristan Bölgesi başkanı Piskopos Tadeos Hakobyan, Yunan Ortodoks Kilisesi, Yunanistan Parlamentosu, Girit Adası yerel yönetim organları, medya ve Ermeni toplumu temsilcileri katıldı.

Serginin açılışında Büyükelçi Tigran Mkrtçyan, İngiltere’deki Ermenistan Cumhuriyeti eski büyükelçisi Vahe Gabrielyan tarafından çekilen fotoğraf sergisinin geçmişini kısaca sundu. 500’den fazla fotoğraf ve kapsamlı açıklamalar ile çok dilli yayınla Yerevan’da daha önce iki cilt halinde yayınlanan bu eser, 2023’te ilk kez 50 seçilmiş fotoğrafın sergisiyle Ermenistan Büyükelçiliği tarafından Atina’da Yunanistan’da tanıtıldı.

Büyükelçi, önümüzdeki günlerde Girit’teki Ermeni kilisesinde önemli etkinliklerin, özellikle Surp Hovhannes Mkrtiç’in kutsal kalıntılarının yerleştirilmesinin beklendiğini belirtti. Ziyaretçiler aynı zamanda Ermeni maddi ve manevi kültürünün zengin ve eşsiz mirasını tanıma fırsatına sahip olacaklar, bu da Ermenistan’a olan ilginin artırılması yönünde ek teşvik oluşturacak.

Serginin resmi tanıtımından sonra Ermeni geleneksel kıyafetleriyle bebek sergisinin açılışı gerçekleşti ve Başpiskopos Yeznik Petrosyan tarafından tanıtımları yapıldı.

