Giorgio Armani 91 yaşında hayatını kaybetti

91 yaşındaki Armani, modern İtalyan tarzının simge isimlerinden biriydi. Moda efsanesi, tasarımcı ve iş insanı olarak yarattığı Armani markasını yılda 2,7 milyar dolar ciro yapan bir şirkete dönüştürmeyi başardı.

Armani’nin evinde hayatını kaybettiği şirket tarafından açıklandı.

Küresel moda endüstrisinin en tanınmış isim ve yüzlerinden biri olan Armani, 2025 Haziran’ında, 2026 İlkbahar-Yaz erkek giyim koleksiyonunun tanıtımları sırasında gizli tutulan bir rahatsızlıktan dolayı ilk kez Milano Moda Haftası’nı kaçırmıştı.

Bu ay düzenlenecek Milano Moda Haftası’nda da, kendi adını taşıyan Giorgio Armani moda evinin 50. yılını kutlamak için büyük bir etkinlik planlanıyordu.

