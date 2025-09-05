Gazze Savaşı: Avrupa Komisyonu ilk kez “soykırım” dedi

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Teresa Ribera, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki operasyonlarını “soykırım” olarak nitelendirdi. Böylece, savaşın başından bu yana İsrail ilk kez bir Avrupa Komisyonu üyesi tarafından açık bir dille soykırımla suçlanmış oldu.

Paris Siyasi Bilimler Akademisi’nde (Sciences Po) katıldığı bir etkinlikte konuşan Ribera, “Gazze’de yaşanan soykırım, Avrupa kentlerinde yayılan protestolara ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi 14 ülkenin acil ateşkes talebine rağmen, tek sesle konuşamayan ve hareket edemeyen Avrupa’nın iflasını ifşa ediyor” ifadelerini kullandı.

Daha önce yaptığı açıklamalarda da İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki askerî harekâtını ağır bir dille eleştiren İspanyol siyasetçi Teresa Ribera’nın “soykırım” kelimesini kullanması bir ilke işaret ediyor. Avrupa Komisyonu üyeleri ile Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin temsilcilerinin büyük çoğunluğu, Gazze Savaşı ile ilgili açıklamalarında bugüne dek “soykırım” ifadesini kullanmaktan kaçınmıştı. İsrail ise “soykırım” suçlamalarını reddediyor.

İsrail ordusu Gazze kentinin merkezine yaklaşıyor

İsrail’in Gazze şehrinde sürdürdüğü askerî harekâtta kent merkezine yaklaştığı bildirildi. Reuters haber ajansının bölegedeki muhabiri tarafından aktarılan bilgilere göre, İsrail’in tahliye çağrısına rağmen binlerce Filistinli evini terk etmeyerek bina yıkıntıları arasında yaşam mücadelesi vermeye devam ediyor.

Gazze kentinde yaşayan bir Filistinlinin, Reuters muhabirine “Buradan gitmemizin ya da kalmamızın ne anlamı var? Evlerini terk eden on binlerce kişi, buna rağmen İsrail tarafından öldürülmedi mi? Neden böyle bir çabanın içine girelim?” dediği aktarılıyor. Gazze’deki sağlık kurumundan yapılan açıklamada, Perşembe günü öğle saatlerine kadar, çoğu Gazze şehrinde olmak üzere, Gazze Şeridi’nde 28 kişinin daha İsrail ateşi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

370 kişi açlıktan öldü

İsrail’in operasyonları, Gazze Şeridi’nin tamamında her geçen gün büyüyen bir insani krize neden oluyor. Bölgede şu ana dek 131’i çocuk olmak üzere 370 kişinin açlıktan öldüğü duyuruldu.

İsrail hükümeti, konuya dair açıklamalarında, insani durumun iyileştirilmesi için önlemler alındığını ve bu önlemler kapsamında bölgeye daha fazla yardım ulaştırılmasına çalışıldığını öne sürüyor.

T24