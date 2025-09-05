Fatih’te büfe devralma cinayeti: Ermeni toplumundan Evren Damar hayatını kaybetti

Fatih’teki bir büfeyi devralan kişi ile eski sahibinin oğlu arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bayinin yeni işletmecisi Evren Damar(44) bıçaklanarak hayatını kaybetti. Evren Damar için 6 Eylül Cumartesi günü Kumkapı Kilisesi’nde cenaze töreni düzenlenecek.

Olay 3 Eylül günü saat 22.30 sıralarında Sümbül Efendi Mahallesi Koca Mustafapaşa Caddesi’nde meydana geldi.

Ailesine ait olan büfenin kendisinden habersiz şekilde devredildiği iddiasıyla Abdülkerim K., dükkana giderek yeni işletmeci Evren Damar ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Abdulkerim K., yanındaki bıçak ile Evren Damar’a saldırdı. Bıçaklanan Evren Damar kanlar içerisinde yerde kalırken, şüpheli Abdülkerim K. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

Sağlık ekibi tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Evren Damar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kaçan şüpheli Abdülkerim K.’yi kullandığı bıçak ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ‘Kasten öldürme’ suçundan adliyeye sevk edildi.

Evren Damar için 6 Eylül Cumartesi günü saat 13.00’ta Kumkapı Kilisesi’nde cenaze töreni düzenlenecek.

Agos