Et çok pahalı, internet çok yavaş, iptaller arka arkaya

Tuğrul Eryılmaz

CHP ve Özgür Çelik’in başına getirilenler, yaşı 79 buçuk olan beni bile şaşırtabildi

Hayatta en kızdığım şey benim gibi 70+’ların “Hayatımda bundan kötüsünü görmedim” demeleridir. Ne demişler, büyük konuşmayacaksın. Bu kurultay iptalleri; hukukçuların, siyasetçilerin ve gazetecilerin Halk TV ve SZC TV’de CHP’nin başına gelenler üzerine konuştuklarını hiç mi hiç anlamıyorum. Mülkiye diplomamın ve Cambridge Cert’imin bile bir faydası yok. Benim anladığım kadarıyla, 70+’lar 60-‘leri sevmiyorlar. Benim önerim, biz 70 üzeri T.C. vatandaşları meydanı artık tamamen gençlere ve de kadınlara bırakalım. Biz beceremedik belki onlar becerirler. CHP’nin Zeytinburnu eylemine tabii ki gittim ama yarım saatten fazla kalamadım. Fotoğrafları sağ olsun Ruşen Çakır’ın Medyascope’u yolladı. Alan tıklım tıklımdı. Son dakika olarak gelen CHP’nin Ataşehir’de yaptığı olağan seçimli kongre iptalinin sonuçlarının ne olacağına girmiyorum bile. Zaten beni aşar…

Radikal’den eski meslektaşlarımla

Bu aralar bol bol rahatsızlandığımdan dışarı çıkamayınca genç meslektaşlarım eve beni ziyarete geliyorlar. (Genç dediğime bakmayın çoğu 40-50 arası…) Tabii ev ziyaretine geldikleri için elleri kolları muzlar, üzümler ve viskilerle dolu oluyor. Yarım saat oturduktan sonra hepsini “Sizi cuma yazıma koyacağım” dedikten sonra yarım saat dolmak üzereyken yolladım.

Nihal Yalçın çekimlere başlıyor

Berker Güven’i benden daha çok seven mahalle arkadaşım Nihal Yalçın, yeni dizisinin çekimlerine başlıyor. Eğer ağzından doğru laf alabildiysem dizinin adı “Sakıncalı”. Herhalde bu yıl içinde gösterime girer, diye düşünüyorum. Umarım şu anda televizyonda yakında gösterime girecek yerli diziler gibi olmaz.

Bir yazar, bir çizer

Haftalar sonra gücümü toparlayıp Cihangir 21’e gittim. İyi ki de gitmişim. Yazar Ebru Ojen ve ressam heykeltıraş Erdoğan Zümrütoğlu oturuyorlardı. Hemen yanlarına oturup yediğim içtiğim her şeyi onlara ödettim. Keyifle yaptılar çünkü Ebru Ojen’in kitabı “Lojman”, Fransız ACTES SUD Yayınevi tarafından 2026 yılında basılacak. Erdoğan Zümrütoğlu’nun yeni sergisi ise 18. İstanbul Bienali kapsamında Odakule Surp Yerrortutyun Ermeni Katolik Kilisesi’nde olacak.

Dışarıdan Gazel

Eskişehir Odunpazarı’nı gezen Mülkiyeli eski okul arkadaşlarım Ferhan ve Ahmet Babalıoğlu, bana oradan fotoğraflar çekip göndermişler. Hemen kullanıyorum. Sizlerden de bir istediğim var. Gezdiğiniz oturduğunuz yerlerde ilginç fotoğraflar varsa bana gönderin, kullanayım. Odunpazarı ile başlıyorum.

Arkadaşlarımın takdim cümlesini de buraya bırakıyorum:

“Burada en güzel yer OMM müzesi Japon mimar yapmış, şehir gerçekten TEMİZ bir tane çöp göremedik, porsuk güzel, Eski Sazova Bataklığı Hyde Park gibi, şehirde bir sürü heykel var, güzel oldukları söylenemez ama yolda yürürken ayağının dibinde hoş görebiliyorsun”

Sıkça sorulan sorular ve cheap shots

* Halk TV’de sabah programları yapan İsmail Küçükkaya, kanalından ayrıldı ama TV100’e geçtiği henüz kesinleşmedi.

Now TV’de uzun süren yaz tatili bitti yeniden Selçuk Tepeli’ye kavuştuk.

Editör arkadaşım Can Öztürk, Samos’a gitti. Adadaki Türk nüfusunun Yunan nüfusundan fazla olduğunu iddia ediyor. Ben inanmadım ama yine de buraya yazıyorum.

Linkler ve çağrılar

* 10 Eylül’de Hrant Dink Vakfı, 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânında rehber eşliğinde yapılan tur düzenleyecek. Bu link üzerinden tura kayıt olabilirsiniz.

Advertorial (!)

* Buraya da İzmirli hemşehrilerimin gitmesini önereceğim bir konser koyuyorum.

Şarkı önerisi

Bu haftanın şarkısı Elvis Presley’den geliyor. Buyurun 60 öncesine…

