Ermenistan’da 33 metrelik İsa Mesih heykelinin yerleştirilmesi başladı

Ermeni iş insanı Gagik Tsarukyan’ın girişimiyle başlayan 33 metrelik İsa Mesih heykelinin yapımı bitti ve Koytayk bölgesindeki Hatis Dağı’na yerleştirme aşaması başladı. Sürece katılmak isteyenler alana ağaç dikme ya da taş yerleştirme gibi simgesel eylemler için davet edildi.

Ermeni iş insanı Gagik Tsarukyan, Hatis Dağı’na dikilecek 33 metre yüksekliğindeki İsa Mesih heykelinin yerleştirme çalışmalarının başladığını ve “kısa sürede tamamlanacağını” duyurdu.

Heykelin kaidesiyle birlikte toplam yüksekliğinin 100 metreye ulaşması bekleniyor. Ermenistan’ın en zengin isimlerinden biri olan Tsarukyan, daha önce milletvekilliği de yapmıştı.

OC Medya’nın haberine göre Tsarukyan, 2022’de İsa heykeli projesini başlatmıştı. Ancak proje, Tsarukyan’ın doğduğu Kotayk bölgesindeki Hatis Dağı’nda bulunan doğal ve kültürel miras alanlarına zarar verebileceği gerekçesiyle tartışmalara yol açmıştı.

Tsarukyan, Perşembe Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, proje başladıktan sonra dünyanın dört bir yanındaki Ermenilerden maddi destek teklifi aldığını, ancak bunları reddettiğini belirterek, “Projenin tüm masraflarını ailemle birlikte karşılamaya karar verdik” ifadelerini kullandı.

Ancak Tsarukyan, bu “tarihi sürece” katılmak isteyenlerin maddi olarak değil ama ağaç dikmek veya alana bir taş yerleştirmek gibi simgesel eylemlerde bulunabileceğini aktardı.

Ülkenin her yerinden görülebilir olması isteniyor

Tsarukyan, şunları da söyledi: “İnşaat sahasında işçilerin ve ustaların yanında olacağım. Şantiyede ne gerekirse memnuniyetle yapacağım. Katılmak isteyen herkes aynı şekilde çalışmalara dahil olabilir.”

Tsarukyan, heykelin yükselerek “Tüm dünyaya Ermeni ulusunun uyanışın ve dayanışmasının” simgesi haline geleceğini ifade etti.

Heykeli, açılan yarışmada birinci seçilen Armen Samvelyan tasarladı. Tsarukyan, heykelin Rio de Janeiro’daki gibi ülkenin her yerinden görülebilir olmasını istediğini belirtti.

İsa Mesih heykeli projesi, Ermenistan’ın 2020’deki İkinci Dağlık Karabağ Savaşı’nda aldığı yenilginin ardından, Ermenilerin “umutsuzluktan kurtulmasına yardımcı olma” hedefiyle başlatıldı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, projeyi destekleyerek heykelin Ermenistan’a daha fazla turist çekeceğini söylemişti. Ermeni Apostolik Kilisesi ise projeye karşı çıkarak, girişimin sahiplerine “kilisenin gelenekleriyle çelişen projelerden uzak durmaları” çağrısında bulunmuştu.

(Kaynak: OC Media)

Agos