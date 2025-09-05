Ermenistan vatandaşlarının yüzde 55’i, Ermenistan ve Azerbaycan arasında kalıcı barışın sağlanacağına inanmıyor

8 Ağustos’ta Washington’da Ermenistan ile Azerbaycan liderleri arasında imzalanan deklarasyonu hakkında bir anket gerçekleştirildi.

Ankete göre, Ermenistan vatandaşlarının yüzde 55’i, imzalanan deklarasyonla Ermenistan ve Azerbaycan arasında kalıcı barışın sağlanacağına inanmıyor.

Ayrıca “Gallup International Association”ın Ermenistan’daki tam yetkili üyesi olan MPG Ltd. şirketinin direktörü Aram Navasardyan, katılımcıların yüzde 34’ten fazlası deklarayasyonu olumsuz değerlendirdi.

25-30 Ağustos tarihleri arasında yapılan telefon anketine 1101 kişi katıldı.

Katılımcıların yüzde 22.8’i deklarasyonu tamamen olumlu, yüzde 19.3’ü daha çok olumlu, yüzde 13.6’sı ise daha çok olumsuz değerlendirdi.

Yüzde 7’si yanıt vermekte zorlandı, yüzde 3,3’ü ise böyle bir deklarasyonun imzalandığından haberdar olmadığını söyledi.

Ankete göre, katılımcıların yaklaşık yüzde 60’ı, Syunik üzerinden Azerbaycan’a yol verilmesi fikrine olumsuz yaklaşıyor.

Vatandaşların yaklaşık yüzde 55’i ise imzalanan deklarasyonun Ermenistan ile Azerbaycan arasında uzun vadeli barış getireceğine inanmıyor.

