Ermenistan-Fransa ikili ilişkiler gündemini, özellikle güvenlik işbirliğini görüştü

5 Eylül’de Paris’e yaptığı çalışma ziyareti sırasında Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Fransa Başbakanı’na bağlı Savunma ve Ulusal Güvenlik Genel Sekreterliği Genel Sekreteri Nicolas Roche ile görüştü.

Görüşmede taraflar Ermenistan-Fransa ikili ilişkiler gündemini ele aldılar, özellikle güvenlik işbirliğine değindiler ve siber güvenlik ile bilgi ortamının kirliliği konuları çerçevesinde işbirliği görüşüldü.

Armen Grigoryan, 8 Ağustos’ta bölgesel ulaşımın ablukadan çıkarılması konusunda elde edilen uzlaşmaları sunarak, hem bölge hem de bölge dışı ülkeler için geniş ekonomik fırsatlar yaratılacağını vurguladı.

Görüşme sırasında iki ülke ofisleri arasındaki mevcut bağların kurumsallaştırılması konusunda anlaşma sağlandı.

ERMENİ HABER AJANSI