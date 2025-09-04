Rusya Spor Bakanı’nın emriyle Ermeni sporculara “Spor Ustası” unvanı verildi

Rusya Spor Bakanı Oleg Matitsi’nin emriyle, Rusya’nın farklı şehirlerinden Ermeni topluluklarına mensup 9 sporcuya “Spor Ustası” unvanı verildi.
Ermeni sporcuların isimleri aşağıda sıralanmıştır:
- Elizaveta Karantinyan (Muat Thai)
-
Maria Mikayelyan (hokey)
-
Vardan Torosyan (karma dövüş sanatları / MMA)
-
Milena Asiryan (artistik jimnastik)
-
Maria Karapetyan (okçuluk)
-
Boris Xeremyan (üniversal dövüş)
-
Artyom Poxanyan (boks)
-
Grigor Jamkoçyan (halter)
-
Ernest Ayriyan (sürat pateni)
Yorumlar kapatıldı.