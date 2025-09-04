 İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Rusya Spor Bakanı’nın emriyle Ermeni sporculara “Spor Ustası” unvanı verildi

Rusya Spor Bakanı Oleg Matitsi’nin emriyle, Rusya’nın farklı şehirlerinden Ermeni topluluklarına mensup 9 sporcuya “Spor Ustası” unvanı verildi.

Ermeni sporcuların isimleri aşağıda sıralanmıştır:

  1. Elizaveta Karantinyan (Muat Thai)

  2. Maria Mikayelyan (hokey)

  3. Vardan Torosyan (karma dövüş sanatları / MMA)

  4. Milena Asiryan (artistik jimnastik)

  5. Maria Karapetyan (okçuluk)

  6. Boris Xeremyan (üniversal dövüş)

  7. Artyom Poxanyan (boks)

  8. Grigor Jamkoçyan (halter)

  9. Ernest Ayriyan (sürat pateni)

ERMENİ HABER AJANSI

